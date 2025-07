Em apresentação no Sport, volante Pedro Augusto comenta concorrência na posição: "Quem ganha é o clube"

Pedro Augusto, novo volante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport apresentou oficialmente, nesta terça-feira (1), o volante Pedro Augusto, de 28 anos. O jogador chega com contrato definitivo até o fim de 2026, após rescindir com o Fortaleza, onde atuou por três temporadas e acumulou 71 partidas. Sem espaço no elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda, somando apenas cinco jogos em 2025, o meio-campista aceitou o desafio de se juntar ao Leão da Ilha na luta contra o rebaixamento e na briga do mata-mata da Copa do Nordeste.

Com Daniel Paulista assumindo o comando técnico durante a intertemporada, o Rubro-Negro tenta encontrar seu time ideal para reagir na Série A, onde ocupa a última colocação após as onze rodadas. Pedro Augusto se junta a um setor já bastante povoado, com nomes como Zé Lucas, Fabricio Domínguez, Christian Rivera, Du Queiroz e Sérgio Oliveira. Durante a coletiva de apresentação, o novo reforço comentou a disputa por posição e valorizou a qualidade do elenco.

"Eu chego muito feliz e grato por estar aqui. Recebi muito bem essa proposta, e na disputa pela posição, quem sai ganhando é o Sport. É boa essa competição interna, e isso eleva o nível dos treinos e jogos. Venho para cumprir meu papel, colocar minhas características no jogo, e tenho certeza de que vai ser de mais valia ao clube. Tenho certeza que meus companheiros também", expressou.

Apesar do momento delicado vivido pelo Sport, que enfrenta um crise na temporada, Pedro Augusto destacou o peso da camisa rubro-negra como fator decisivo para sua escolha. O jogador entende que é preciso colocar o time leonino em uma posição justa.

"Acho que a qualidade do grupo e o tamanho do Sport não condizem com o lugar que a gente está na tabela. Entendo que isso dificulta um pouco as contratações, porque os jogadores vão repensar. Mas a escolha se facilita quando o Sport entra em cena. A gente sabe da grandeza, da repercussão que tem. Aceito o desafio pela instituição que estou vindo, mesmo sabendo que não vive um momento maravilhoso. E eu acho que posso agregar em muitas coisas e ajudar o Sport a sair disso", afirmou o volante.

PRÓXIMO JOGO

Além das 27 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro, o Sport tem pela frente, como primeiro compromisso desde a pausa da Série A, a disputa das quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será contra o Ceará, no dia 9 de julho (quarta-feira), às 21h30, na Ilha do Retiro.