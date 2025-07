Presidente do Sport nega negociação por Zé Lucas e detalha viagem à Espanha

Zé Lucas, volante do Sport (Rafael Vieira/FPF)

O volante Zé Lucas, de 17 anos, teve seu nome ligado ao Barcelona na última semana, inclusive contando com uma viagem do presidente rubro-negro, Yuri Romão, à Espanha, ao lado do executivo de futebol Thiago Gasparino e do diretor-geral Enrico Ambrogini.

Em contato com a reportagem do Esportes DP, o mandatário rubro-negro confirmou que o nome do jogador esteve presente em conversas com clubes europeus, mas ressaltou que o foco das agendas no exterior foi mais institucional, na construção de relacionamentos entre equipes.

"Cumprimos algumas agendas com clubes europeus a fim de tratar sobre parcerias estratégicas para o Sport. Em relação ao atleta Zé Lucas, pelo desempenho dele no clube e na seleção brasileira, por óbvio, foi tema em nossas conversas, mas não foi o único assunto tratado", explicou Yuri Romão.

O presidente leonino explicou que não há tratativas no momento e que Zé Lucas permanece como peça fundamental para o restante da temporada.

"Importante termos muita cautela em relação a este assunto, pois ele vai nos ajudar muito desportivamente este ano. Adianto que não há nenhuma negociação em andamento. Nossas visitas foram institucionais, na busca por relacionamento direto entre clubes, por isso mesmo, enxergo que no futuro poderão render bons frutos para o Sport", afirmou.

NEGÓCIO FUTURO

Uma possível negociação só poderá ser concretizada após Zé Lucas completar 18 anos, respeitando as normas da FIFA que impedem transferências internacionais de menores de idade, exceto em casos específicos, como mudança familiar por trabalho ou em negociações dentro da União Europeia, com atletas a partir de 16 anos.

A expectativa interna no Sport é alta. Zé Lucas pode, inclusive, superar a venda de Pedro Lima, lateral-direito vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, em 2024, a maior transferência da história do clube e do futebol nordestino. Valores podem superar os 10 milhões de euros. O Leão detém 90% dos direitos econômicos do jovem volante.

Segundo o jornal espanhol SPORT, o diretor esportivo do Barça, Deco, acredita que o clube possui um número suficiente de jogadores para a posição de volante, tanto no elenco profissional quanto nas promessas que surgem da La Masia, a tradicional categoria de base.

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, o Real Betis foi outro a demonstrar interesse. A equipe de Sevilha tem marcado nos últimos anos um investimento em jovens brasileiros.

Zé Lucas é atualmente o capitão da Seleção Brasileira Sub-17 e deve estar na disputa da Copa do Mundo da categoria, marcada para acontecer no Catar, entre os dias 17 de outubro e 8 de novembro. A competição, tradicional vitrine para clubes de todo o mundo, pode elevar ainda mais o valor de mercado do meio-campista.

A multa rescisória do jogador é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 333 milhões) para clubes do exterior e R$ 100 milhões para equipes do futebol brasileiro.