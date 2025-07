Sport divulga primeira parcial de ingressos para jogo contra o Ceará nas quartas da Copa do Nordeste

Entradas estão sendo comercializadas no site oficial do clube leonino

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport divulgou, na noite desta segunda-feira (30), a primeira parcial de ingressos comercializados para o jogo decisivo contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2025. O duelo está marcado para a quarta-feira (9), às 21h30, na Ilha do Retiro. 10 mil torcedores já estão garantidos nas arquibancadas. O confronto será de maneira única, conforme regulamento do torneio regional.

As vendas tiveram inicio na sexta-feira (27). A torcida visitante poderá comprar os ingressos a partir do dia 7 de julho. Basta acessar o site oficial do Sport para adquirir as entradas.

VALORES DOS INGRESSOS

Lote 1

Cadeiras Central: R$ 60

Assento Especial: R$ 40

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 20

Arquibancada Frontal: R$ 20

Arquibancada Sede (sócios): R$ 15

Lote 2

Cadeiras Central: R$ 60

Assento Especial: R$ 30

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Frontal: R$ 30

Arquibancada Sede (sócios): R$ 20

Dia do jogo – Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Assento Especial: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 60

Sociais: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 75

Arquibancada Sede: R$ 60





Dia do jogo – Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Assento Especial: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 120

Arquibancada Frontal: R$ 150

Arquibancada Sede: R$ 120

Ilha Lounge: R$ 180





Proprietário

Cadeiras Central, Ampliação e Assento Especial: R$ 100

Proprietário e Sócio

Cadeiras Central, Ampliação e Assento Especial: R$ 50

Visitante (Portão 10 - Arquibancada Placar): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Check-in liberado para sócios



Os associados também podem garantir presença por check-in, de acordo com a disponibilidade de cada setor. Sócios do plano 87 têm acesso liberado para todos os setores. Já os sócios Rubro-Negro podem escolher entre Sociais Dona Maria, Cadeiras da Ampliação, Arquibancada Frontal e Arquibancada Sede. Os Sócios Leão têm acesso à Arquibancada Sede.



Limites de capacidade por setor para check-in:

Sociais: 90%

Arquibancada Frontal: 65%

Arquibancada Sede: 61%

Setor Especial: 50%

Cadeiras da Ampliação: 50%

Cadeiras Centrais: 75%

Biometria facial obrigatória

Para acessar a Ilha do Retiro, todos os torcedores (sócios, não sócios e visitantes) devem ter a biometria facial cadastrada. O processo é simples e feito pelo site do Sport. Basta fazer login, clicar no usuário e seguir as instruções para capturar a foto e enviar um documento (RG, CNH ou Passaporte). A biometria garante mais segurança e agilidade no acesso ao estádio.

Crianças com até 7 anos e 11 meses têm entrada gratuita, mediante apresentação de documento no acesso ao estádio.

Estacionamento

Os ingressos de estacionamento estarão disponíveis para sócios a partir do dia 7 de julho, às 12h, no valor de R$ 30. O acesso será permitido apenas com o ticket adquirido antecipadamente.