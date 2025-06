Sport anuncia a contratação do volante Pedro Augusto, ex-Fortaleza

Pedro Augusto anunciado como novo volante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Depois de anunciar a chegada do goleiro Gabriel Vasconcelos por empréstimo, o Sport oficializou, nesta terça-feira (24), a contratação em definitivo do volante Pedro Augusto, de 28 anos, que estava no Fortaleza. O atleta assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2026, após rescindir seu vínculo com o Tricolor do Pici em comum acordo.

Segundo reforço do Leão da Ilha nesta intertemporada, Pedro Augusto desembarcou no Aeroporto Internacional do Recife na última quarta-feira (18), apresentou-se ao clube para a realização dos exames médicos e já está integrado ao elenco que vem treinando no CT José de Andrade Médicis.

No Fortaleza, o volante disputou 71 partidas ao longo de três temporadas. Recentemente, vinha perdendo espaço na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda, tendo atuado apenas cinco vezes em 2025.

Pedro Augusto chega ao Sport como mais uma alternativa para o técnico Daniel Paulista na busca por um meio-campo mais sólido, com o objetivo de recuperar a equipe na temporada. O Leão tem pela frente o mata-mata da Copa do Nordeste e 27 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro da Série A para escapar da zona de rebaixamento.