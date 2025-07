Beto Lago: 'A virada do Sport só chega com vitórias nas próximas partidas'

O Sport volta a campo na quarta-feira (09), onde enfrenta o Ceará nas quartas final da Copa do Nordeste, a partida acontece na Ilha do Retiro

Sport se prepara para voltar a campo, após parada para o Mundial de Clubes (Paulo Paiva/ Sport Recife)

Virando a chave?

Julho chegou e, com ele, o Sport está prestes a voltar aos gramados. Na próxima semana, o Leão enfrenta o Ceará, pelas quartas da Copa do Nordeste, seguido de uma partida crucial contra o Juventude no Brasileiro da Série A, em Caxias do Sul. Esses confrontos têm significados distintos: o primeiro para avaliar as reais perspectivas do time sob a nova direção do técnico Daniel Paulista, e o segundo para mostrar a determinação do Sport em reagir na principal competição nacional. Entretanto, a equipe contará com desfalques significativos. Os reforços, o goleiro Gustavo Vasconcelos e o volante Pedro Augusto, ainda não estarão disponíveis. Assim, os jogadores que entrarão em campo são aqueles que não conseguiram se destacar sob os comandos anteriores de Pepa e António Oliveira.

Embora a diretoria esteja trabalhando para novas aquisições, a lentidão nas negociações parece ter sido uma falha estratégica. É lamentável que os dirigentes não tenham sido mais ágeis para concretizar essas contratações, pois a fase de preparação está se encerrando. A expectativa agora recai sobre a chamada “virada de chave” do time. Você acredita que a transformação ocorrerá com o mesmo grupo de jogadores? O clima no Centro de Treinamento parece ter mudado, com informações de setoristas que reportam um ambiente mais leve, bem diferente de alguns meses atrás. Entretanto, a verdadeira mudança só será possível com vitórias. E, com sinceridade: não será fácil conseguir essa virada de chave.

Apoio do torcedor

Por outro lado, mesmo com o ceticismo de alguns torcedores em relação a uma possível reação do time, muitos se comprometeram a comparecer à partida de quarta contra o Ceará, na Ilha do Retiro. É essencial que a diretoria desenvolva uma campanha vigorosa para reconquistar seus torcedores, cuja esperança permanece na expectativa de um futebol que reflete as tradições do clube: garra, vontade e respeito à sua história.

Premiações da Copa do Nordeste

Com o retorno dos jogos, não podemos esquecer as premiações que motivam os clubes. Na fase de quartas de final, cada uma das oito equipes recebeu R$ 550 mil. Para as semifinais, a cota sobe para R$ 770 mil. O vice-campeão leva R$ 1,4 milhão, enquanto o campeão ficará com R$ 2,2 milhões.

Reunião que promete

O Conselho do Náutico retoma a reunião iniciada na semana passada. E promete ser uma noite bem agitada, como foi a passada. Em pauta, o contrato com a FutebolCard, e o bônus de R$ 500 mil, e a utilização dos recursos do Grupo Mateus, que deveriam ser destinados à recuperação judicial do clube. É importante destacar que, conforme decisão do juiz no dia 3 de junho, o Alvirrubro tem um prazo de 90 dias para apresentar um plano viável que possibilite a Assembleia de Credores.