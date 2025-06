Com ambiente renovado, Sport conta com discurso de entrega dos jogadores na intertemporada

Elenco do Sport em treinamento no CT (Paulo Paiva/Sport)

O elenco do Sport mantém um discurso firme de entrega nos treinamentos, visando à retomada dos jogos da equipe. Com a paralisação do Campeonato Brasileiro por conta do Mundial de Clubes da FIFA, o Leão está focado nas atividades no Centro de Treinamento, em um momento crucial para o futuro da temporada.

Último colocado na Série A, o Rubro-Negro enfrenta a missão de se reerguer em meio à pressão por resultados. Agora sob a liderança de Daniel Paulista, o clube aposta na intertemporada como ponto de virada para reencontrar seu caminho e reconquistar a confiança do torcedor.

CONFIANÇA EM DANIEL PAULISTA

A pausa tem sido utilizada para ajustes em todos os setores. No CT José de Andrade Médicis, o elenco trabalha firme, com treinamentos físicos e táticos, além de um fortalecimento emocional e coletivo que tem sido destacado por atletas em entrevistas. Daniel Paulista chegou com o desafio de implementar uma nova ideia de jogo em uma equipe abalada por maus resultados. Antes dele, passaram pelo comando Pepa e António Oliveira, ambos sem sucesso.

O volante Christian Rivera, um dos líderes técnicos do grupo de atletas, foi direto ao reconhecer o impacto positivo da chegada do novo treinador.

"Penso que é importante a chegada do Daniel. Todos sabemos da história que ele tem no clube. Todo o grupo o recebeu da melhor maneira, e já foi possível perceber uma mudança no ambiente. Sabemos do momento que estamos atravessando", declarou o colombiano.

"É de admirar a história do Daniel no clube, e a única coisa que tenho a dizer é que quero corresponder à confiança que ele está me dando, buscando um lugar entre os onze titulares e mostrando que estou pronto para jogar", completou Rivera.

DISPOSIÇÃO DO ELENCO

Outro jogador importante no Sport, o lateral-esquerdo Igor Cariús reforçou a importância de assimilar rapidamente a nova proposta de trabalho para corresponder às expectativas. Assim como o grupo rubro-negro, o defensor encarou uma queda de rendimento na atual temporada, e comentou sobre as mudanças de estilo entre os treinadores e a necessidade de adaptação rápida .

"O Daniel já está passando o conceito dele e trabalhando isso no dia a dia. Onde ele me colocar para jogar, vestindo a camisa do Sport, vou dar a vida e não transferir a responsabilidade para o treinador. A exemplo do ano passado, quando fui para a lateral-direita. Sempre deixei muito claro para o Pepa, quando ele me perguntou, que eu jogava sim", disse o lateral.

"A gente sabe que, quando há troca de treinador, cada um tem um conceito. O Pepa tinha um, o António outro, e agora o Daniel está passando o dele. O atleta precisa se adaptar o mais rápido possível", finalizou.

PRÓXIMO JOGO

A próxima partida do Sport está marcada para o dia 9 de julho, às 21h30, na Ilha do Retiro, contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O confronto em jogo único pode render vaga na semifinal e premiação de R$ 770 mil ao clube rubro-negro — além de ser o primeiro grande teste do Leão na retomada da temporada.