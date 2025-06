Base brilha em meio ao caos do Sport na temporada

Enquanto o time principal amarga a lanterna do Brasileirão, as categorias de base do Leão revelam potenciais destaques e conquistam títulos internacionais

Zé Lucas, volante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Se dentro das quatro linhas a equipe principal do Sport sofre com um desempenho preocupante e amarga a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, a realidade nas categorias de base é bem diferente, e até animadora.

Os "Leões da Base" estão mostrando que o futuro pode ser promissor na Ilha do Retiro. A mais recente prova disso veio em dose dupla: o bicampeonato invicto da MadCup Sub-19, torneio internacional disputado em Madrid, na Espanha, e a informação publicada pelo jornal espanhol Marca de que o Barcelona está em negociações avançadas para contratar o volante Zé Lucas, de apenas 17 anos, que já ocupa a titularidade no time profissional do Sport.

ZÉ LUCAS COBIÇADO

Zé Lucas é considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro e vem se destacando também com a camisa da Seleção Sub-17, onde é capitão e peça-chave da equipe comandada por Dudu Patetuci. Atualmente, o atleta leonino está concentrado com a Seleção na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, para a disputa de dois amistosos contra o México, visando a preparação para a Copa do Mundo da categoria, marcada para novembro de 2025 no Catar.

No primeiro confronto diante dos mexicanos, realizado nesta terça (4), o Brasil foi derrotado por 1 a 0. O volante leonino atuou por 73 minutos e novamente vestiu a braçadeira de capitão — mesma função exercida por ele no Sul-Americano Sub-17 deste ano, vencido pela Seleção.

De acordo com o Marca, as negociações entre Sport e Barcelona pela joia rubro-negra evoluíram nas últimas semanas, com possibilidade de acordo iminente.

Sabendo do potencial interesse de grandes clubes europeus, o Leão se antecipou: em abril, renovou o contrato de Zé Lucas até fevereiro de 2028, com cláusulas de metas e uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 333 milhões) para o exterior e R$ 100 milhões para o mercado nacional. O Sport detém 90% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 10% pertencem ao próprio jogador.

O presidente do clube, Yuri Romão, revelou em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras que já houve sondagens da Inglaterra, com valores entre 10 e 12,5 milhões de euros, mas nenhuma proposta oficializada até o momento. Com a Copa do Mundo FIFA Sub-17 se aproximando, o Sport tem a possibilidade de aguardar Zé Lucas disputar a competição sob os olhares de ainda mais equipes do exterior, antes de fechar a venda de uma de suas maiores joias.

"Zé Lucas tem talento e vai ser um dos maiores jogadores do Brasil, seja aqui ou lá fora. Agora, é preciso ter calma para não queimar o garoto", destacou Yuri Romão.

A expectativa dentro do clube é de que o jovem volante supere a transferência do lateral Pedro Lima, vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, em 2024, em um acordo que pode atingir 10 milhões de euros — a maior venda da história do Sport e do futebol nordestino.

BASE CAMPEÃ INVICTA NA ESPANHA

Enquanto Zé Lucas atrai olhares da Europa, a equipe Sub-19 do Sport fez bonito em Madrid. Os Leões da Base conquistaram de forma invicta e dominante o bicampeonato da MadCup, tradicional torneio internacional de categorias de base. Na final, o time rubro-negro bateu o Sporting Hortaleza por 3 a 0 e coroou uma campanha avassaladora de sete vitórias em sete jogos, 38 gols marcados e nenhum sofrido.

"É sempre bom conquistar títulos na base. Acho que a gente vem de um trabalho já desde o início do ano cobrando bastante os meninos sobre o que a gente acredita no futebol para potencializá-los cada vez mais. O resultado está aí: uma campanha impecável", celebrou o técnico Raphael Bahia

O desempenho reafirma o bom momento da base rubro-negra, que vem sendo cada vez mais utilizada em momentos estratégicos. No início do Campeonato Pernambucano, por exemplo, o Sport optou por escalar atletas do Sub-20 em três partidas. Todas terminaram empatadas, mas evidenciaram o potencial do elenco.

Em fevereiro, o clube renovou o Certificado de Clube Formador (CCF) junto à CBF pelo terceiro ano consecutivo. Recuperado em 2023 após três anos de ausência, o selo garante ao Sport direitos sobre os atletas formados na Ilha do Retiro e atesta a estrutura oferecida nas categorias de base.

"Essa conquista na Espanha mostra que estamos no caminho certo. Investir na base é planejar o futuro do clube. Temos buscado dar cada vez mais estrutura, oportunidades internacionais e um processo de formação que prepare esses jovens tanto dentro quanto fora de campo", expressou o presidente Yuri Romão.

LEGADO E FUTURO LEONINO

A trajetória de Zé Lucas vem seguindo uma linha parecida com a de outras revelações rubro-negras. Pedro Lima, negociado recentemente, e nomes como Gustavo e Mikael, vendidos em 2022 por cerca de R$ 20 milhões, mostram que o Sport tem se especializado na formação de talentos.

Mas o caso mais emblemático ainda é o de Joelinton. Revelado pelo Sport e hoje estrela do Newcastle-ING, o jogador se transformou em volante e chegou à Seleção Brasileira. Vendido por apenas R$ 5,4 milhões à época, o atleta é símbolo do potencial da base leonina e do aprendizado de que hoje o clube busca extrair o máximo de valor de seus ativos.

Outros exemplos reforçam esse histórico recente. O goleiro Maílson, que passou anos como titular da equipe profissional, hoje defende o Al-Taawoun, da Arábia Saudita. O zagueiro Adryelson, revelado na Ilha do Retiro, se destacou com a camisa do Botafogo nas conquistas do Brasileirão e Libertadores, e atualmente joga no Lyon, da França. Antes deles, também marcaram época no clube e alçaram voos maiores o lateral Renê, com passagem vitoriosa pelo Flamengo; o meia Everton Felipe, revelado como grande promessa; e o atacante Ciro, artilheiro e xodó da torcida nos anos 2000.