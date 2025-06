Zé Lucas, do Sport, tem negociação avançada com o Barcelona, aponta jornal espanhol

Zé Lucas, volante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O volante Zé Lucas, de 17 anos, está em negociações avançadas com o Barcelona, segundo o jornal espanhol Marca, que apontou evolução nas conversas nas últimas semanas e a possibilidade de um acordo em breve entre as partes. O atleta do Sport é tratado pela imprensa espanhola como um dos nomes mais promissores do futebol sul-americano.

Zé Lucas já é titular do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro e tem despertado o interesse de clubes europeus. Ainda segundo a notícia, o Barça e outras potências da Europa passaram a observar melhor jovens jogadores e talentosos, modelo que já vem sendo explorado com sucesso pelo Real Madrid.

A ascensão meteórica do volante rubro-negro não se resume à temporada com o Sport. Zé Lucas também é capitão da Seleção Brasileira Sub-17, onde foi campeão sul-americano neste ano. Em 2025, o jogador soma 22 partidas, com um gol marcado, entre compromissos pelo Sport e pela equipe nacional.

Enquanto o elenco principal do Sport aproveita o período de intertemporada pela paralisação do Brasileirão, o jovem volante está integrado à Seleção Sub-17. Zé Lucas está concentrado na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, onde disputa dois amistosos contra o México, nesta terça (24) e na próxima sexta-feira (27), ambos às 16h, como parte da preparação para o Mundial da categoria.

CONTRATO DE ZÉ LUCAS COM O SPORT

Diante do potencial demonstrado, o Sport renovou o contrato de Zé Lucas em abril deste ano, ampliando o vínculo até fevereiro de 2028. O novo acordo prevê cláusulas de extensão e aumento significativo da multa rescisória, que pode ser reajustada a partir de metas estipuladas em contrato. 50 milhões de euros (cerca de R$ 333 milhões) para transferências internacionais e R$ 100 milhões para clubes brasileiros. O Leão detém 90% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os 10% restantes pertencem ao próprio Zé Lucas.

INTERESSE DO FUTEBOL EUROPEU PELO JOGADOR

Em entrevista recente ao programa Léo Medrado & Traíras, o presidente do Sport, Yuri Romão, confirmou que propostas chegaram a ser sondadas por clubes da Inglaterra, com valores na casa dos 10 a 12,5 milhões de euros. Porém, nenhuma delas se formalizou por escrito.

"Existe uma diferença entre sondagem e proposta. Proposta é aquela que a gente recebe em papel timbrado e assinado. A última foi uma sondagem de 12,5 milhões de euros. Eles perguntaram se poderiam apresentar a proposta, e eu disse que não. Já tinha recebido outra sondagem de 10 milhões, mas também não foi formalizada. Ambas vieram de clubes da Inglaterra", revelou o mandatário.

Yuri também reforçou que, apesar da multa elevada, o clube está disposto a negociar em caso de uma oferta irrecusável.

"Óbvio que se chegar um número que não dá para abrir mão, nós vamos negociar. Participei das vendas de Gustavo, Mikael, Mailson, Pedro Lima... todas em contextos diferentes. Então, se for o caso, a gente senta e conversa", declarou.

POSSÍVEL SAÍDA DE ZÉ LUCAS

Apesar da movimentação nos bastidores, uma possível saída de Zé Lucas só poderá acontecer após ele completar 18 anos. As regras da FIFA não permitem transferências internacionais de menores de idade, salvo exceções muito específicas, como mudança familiar por trabalho ou negociações dentro da União Europeia com adolescentes a partir de 16 anos.