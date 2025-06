Sport conquista bicampeonato da Mad Cup sem ser vazado e de forma invicta

Meninos da base do Sport vencem Mad Cup pela segunda vez consecutiva (Thiago Ribeiro/Sport)

Campeão invicto. O Sub-19 do Sport foi novamente campeão da Mad Cup. A conquista aconteceu na tarde da última terça-feira (24), no Estádio Municipal de Butarque, casa do Leganés, na Espanha, onde os Leões da Base superaram o Sporting Hortaleza, por 3 a 0. O time rubro-negro teve 100% de aproveitamento no torneio, além de não ter sofrido sequer um gol.



A campanha avassaladora do Leão da Ilha mostra a força da base do Sport mundialmente, onde já é a segunda vez consecutiva que conquista o torneio. Os meninos da base tiveram um desempenho ofensivo acima do comum, marcando 38 gols em apenas sete partidas. Com destaque para o atacante Arthur Maron, que foi o autor de oito dos 38 tentos realizados.

PARTIDAS

Sport 10×0 Nacional FC

Sport 6×0 3rd Lens

Sport 3×0 Unión Adarve

Sport 8×0 Sim Tour Eagles

Sport 4×0 Marcet B

Sport 4×0 Nazlang

Sport 3×0 Sporting Hortaleza

ARTILHARIA

- Arthur Maron: 8

- Marco Polo: 5

- Jeffinho: 4

- Augusto Pucci: 3

- Felipinho: 3

- Micael: 3

- Fernandinho: 3

- Rafinha: 1

- Adriel: 1

- Tuca: 1

- Rafael: 1

- Higor: 1

- Berrío: 1

- Riquelme: 1

- Dedé: 1