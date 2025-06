Chegada de Daniel Paulista trouxe um "acreditol" entre torcedores do Sport

Daniel Paulista é o técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport)

No “acreditol”

Amigos que adquiriram meu livro, “Sport, Uma Razão Pra Viver”, sempre comento sobre a chegada do técnico Daniel Paulista. Os três pontos conquistados nos 11 jogos iniciais no Brasileirão trouxeram um desânimo no torcedor. A palavra rebaixamento parecia ser a mais comum, até para que seja mais fácil para se acostumar diante deste desastroso momento do clube. Porém, a chegada do treinador trouxe uma dose de “acreditol”, com muitos apostando no milagre da salvação. É certo que Daniel Paulista trouxe mudanças em quase tudo dentro da Ilha do Retiro. Essa possibilidade de recuperar a parte mental da equipe, que sofreu nas mãos dos treinadores portugueses Pepa e António Oliveira, é bem visível nos treinos, oportunamente abertos aos cronistas que cobrem o dia a dia do clube. Com Daniel Paulista, o time pode implementar uma nova filosofia de jogo, ainda mais por ser um técnico que prioriza a solidez defensiva e um ataque mais estruturado. Tudo isso passa por um Sport não apenas mais organizado, mas principalmente com um jogo coletivo mais eficiente entre os setores defensivos e ofensivos. Digo até mais: Daniel tem condições de trazer a sonhada e desejada construção de uma identidade de jogo, que tanto a diretoria sonhou em implantar no clube. Mais do que isso, podemos ver o início de um milagre que poucos apostam neste Brasileiro.

Relação com os jogadores

Um ponto crucial para qualquer técnico é a sua capacidade de se relacionar com os jogadores. Daniel Paulista tem esse perfil e podendo agir até mesmo como um intermediário entre elenco, mídia e torcida. Os treinos abertos mostram o ambiente mais leve. Nas coletivas, nota-se claramente uma satisfação e uma esperança em reverter o quadro. Evidente que nada disso terá utilidade se o time não recomeçar a Série A com boas vitórias.

Três pontos a trabalhar

Como resolver os problemas do Sport em campo? Não dá para desprezar a qualidade do elenco. Mas a missão do treinador é buscar essa organização tática e que suas ideias sejam rapidamente absorvidas. Três pontos precisam ser atacados: ajustar o sistema defensivo, que sofre com muitos erros individuais e gols bobos; dar mais mobilidade ao meio, principalmente na rapidez da transição entre defesa e ataque; e recuperar a confiança de alguns jogadores-chaves, que podem e têm condições de fazer bem mais do que vimos até agora.

Encontrar o equilíbrio

Daniel Paulista tem uma missão que muitos treinadores não gostariam de encarar. Ainda mais em um clube com tamanha pressão interna e externa. Porém, há uma pequena possibilidade de que o Sport consiga se manter na série principal e isso graças a um futebol mais consistente. O equilíbrio entre manter os resultados como objetivo e permitir um processo de evolução pode ser a chave para seu sucesso, mas exigindo tempo, paciência e um comprometimento tanto da parte da comissão técnica quanto dos jogadores.