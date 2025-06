Com Zé Lucas em campo, Sub-17 do Brasil perde amistoso contra o México

Zé Lucas atuando como capitão da Seleção Brasileira Sub-17 (Rafael Ribeiro/ CBF)

A Seleção Brasileira Sub-17 foi derrotada por 1 a 0 pelo México em amistoso realizado na última terça-feira (24), na Granja Comary, no Rio de Janeiro, como parte da preparação para a Copa do Mundo sub-17, que acontecerá em novembro, no Catar.

A partida foi decidida logo cedo, aos 8 minutos de jogo, o meio-campista Garcia Ortega marcou o único gol do confronto e selou a vitória da Seleção Mexicana sob o Brasil. Durante o jogo, a Canarinho chegou até a desperdiçar um pênalti, com Ruan Pablo. diversas chances desperdiçadas pelo Brasil.

Zé Lucas, capitão e camisa 5 da Seleção Brasileira atuou por 73 minutos na partida (com acréscimos), em seguida, o técnico Dudu Patetuci optou pela retirada do Leão da Base, com a entrada de Luis Felipe em seu lugar.

BARCELONA

Zé Lucas está em negociações avançadas com o Barcelona, segundo o jornal espanhol Marca, que apontou evolução nas conversas nas últimas semanas e a possibilidade de um acordo em breve. O volante do Sport é tratado pela imprensa espanhola como um dos nomes mais promissores do futebol sul-americano.

Sabendo de possíveis contatos pelo craque, o Sport não perdeu tempo e renovou o contrato de Zé Lucas em abril deste ano, ampliando o vínculo até fevereiro de 2028. O novo acordo prevê cláusulas de extensão e aumento significativo da multa rescisória, que pode ser reajustada a partir de metas estipuladas em contrato. 50 milhões de euros (cerca de R$ 333 milhões) para transferências internacionais e R$ 100 milhões para clubes brasileiros. O Leão detém 90% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os 10% restantes pertencem ao atleta.

PRÓXIMA PARTIDA

Brasil e México voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (27), às 10h (de Brasília), na Granja Comary. O confronto será transmitido ao vivo pela CBF TV.