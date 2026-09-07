Ex-Sport, Zé Lucas está na pré-lista de Ancelotti para amistosos da Seleção, diz jornalista

Revelado pelo Rubro-Negro, jovem volante é um dos cinco jogadores do Cruzeiro que podem ser convocados

Zé Lucas em campo pelo Cruzeiro (Marco Galvão/Cruzeiro)

Negociado pelo Sport junto ao Cruzeiro em julho, o volante Zé Lucas pode ser convocado por Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira.

Segundo informações do jornalista Pedro Rocha, da TV Globo, o jovem de 18 anos é um dos cinco jogadores da Raposa que estão na pré-lista do técnico italiano.

A convocação, que acontecerá na próxima quarta-feira (9), às 15h, será para as partidas contra Austrália e Índia, que abrem o ciclo visando à Copa do Mundo de 2030.

O Brasil enfrentará os australianos duas vezes, nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente. O duelo contra os indianos, em Calcutá, acontecerá no dia 3 de outubro.

Números de Zé Lucas no Cruzeiro

Segundo números divulgados pelo Sport, o Cruzeiro pagou 5 milhões de dólares, cerca de R$ 25 milhões, por 60% dos direitos do meio-campista.

Pelo clube mineiro, Zé Lucas soma seis partidas, sendo três como titular e, apesar do pouco tempo, já vem sendo elogiado por parte dos torcedores.



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