Copa 2026: veja a escalação do Brasil para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final
Brasil enfrenta a Noruega neste domingo (5), às 17h, em busca de vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026
Publicado: 05/07/2026 às 15:41
Gabriel Martinelli, atacante da Seleção Brasileira na Copa 2026 (Paul ELLIS / AFP)
O técnico Carlo Ancelotti definiu a escalação da Seleção Brasileira para o duelo contra a Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
A principal novidade deve é a entrada de Gabriel Martinelli entre os titulares. O atacante do Arsenal ganhou a disputa pela vaga deixada por Lucas Paquetá, que está fora da partida. Martinelli participou das atividades de sexta-feira e sábado na equipe principal.
Escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vini Jr.
Durante a preparação, o meia Danilo Santos, do Botafogo, também era alternativa. A utilização do jogador dependeria de uma proposta mais cautelosa ou de uma formação diferente para enfrentar os noruegueses.
Outro nome bastante pedido pelos torcedores foi Endrick. No banco, a Seleção Brasileira ganha o retorno do atacante Raphinha, recuperado de lesão.