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Brasil x Noruega: saiba que horas é o jogo da Seleção pelas oitavas da Copa 2026

Seleção Brasileira enfrenta os noruegueses por vaga nas quartas de final do Mundial

Gabriel Farias

Publicado: 05/07/2026 às 12:16

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Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026/Paul Ellis/AFP

Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 (Paul Ellis/AFP)

A Seleção Brasileira volta a campo neste domingo (5) para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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O confronto está marcado para 17h (horário de Brasília) e vale vaga nas quartas de final do Mundial. Quem avançar enfrentará o vencedor do duelo entre México e Inglaterra na próxima fase.

O Brasil chega embalado após terminar a fase de grupos na liderança e eliminar o Japão nos 16 avos de final. Já a Noruega ficou com a 2ª colocação do Grupo I e bateu a Costa do Marfim na eliminatória anterior.

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