Ancelotti confirma Neymar apto para atuar os 90 minutos pela Seleção Brasileira

Neymar é convocado: Ancelotti anuncia lista da Seleção Brasileira para a Copa de 2026. (Fotos: Vítor Silva/CBF | ANTHONY WALLACE / AFP)

O técnico Carlo Ancelotti afirmou que o atacante Neymar já reúne condições físicas para disputar uma partida completa pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A declaração foi dada em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o treinador também comentou o comportamento do jogador após sua lesão.

Segundo Ancelotti, o camisa 10 tem treinado em alto nível e vem demonstrando boa adaptação ao ambiente da equipe. O treinador destacou ainda a postura do atacante no grupo, classificando-o como um atleta respeitoso e comprometido com o trabalho coletivo.

“Ele pode jogar 90 minutos. Ele não está conformado, mas está se comportando muito bem. Está treinando muito bem”, disse o técnico, ressaltando também a importância de Neymar dentro do elenco.

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O atacante, que se recuperou recentemente de lesão, entrou no segundo tempo da partida contra a Escócia e, posteriormente, ficou como opção no banco de reservas no confronto diante do Japão. Ainda assim, o jogador segue sendo considerado peça importante nos planos da comissão técnica, com expectativa de ganho progressivo de minutagem à medida que recupera ritmo de jogo e condição física.

A Seleção Brasileira volta a campo no próximo domingo, às 17h, em confronto decisivo contra a Noruega. A equipe europeia tem o atacante Erling Haaland como principal destaque. Quem vencer a partida garante vaga nas quartas de final do torneio.