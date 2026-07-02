Diario da Copa: Neymar tem condições de jogar contra a Noruega?
O camisa 10 ficou no banco contra o Japão, mesmo com o Brasil indo ao intervalo atrás do placar
Publicado: 02/07/2026 às 14:53
Neymar, atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 (CHANDAN KHANNA / AFP)
Neymar ainda tem condições de ajudar o Brasil na sequência da Copa do Mundo de 2026?
O camisa 10 ficou no banco contra o Japão, mesmo com a Seleção Brasileira indo ao intervalo atrás do placar.
No Videocast Diario da Copa, analisamos o momento do jogador e a decisão de Carlo Ancelotti sobre uma possível entrada do camisa 10 contra a Noruega, nas oitavas de final.
Os episódios do Diario da Copa vão ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, trazendo a cobertura dos bastidores e o balanço dos resultados da Copa do Mundo de 2026, no YouTube do Diario de Pernambuco.
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