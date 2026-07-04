Fan Fests e telões: veja onde assistir ao jogo Brasil x Noruega no Recife

Confira pontos de encontro para torcedores no Grande Recife e na Zona da Mata para assistir ao duelo contra a Noruega neste domingo (5)

Torcida brasileira no Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife (Karol Rodrigues/DP Foto)

O Brasil volta a campo neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, valendo vaga nas quartas de final do Mundial.

Após eliminar o Japão por 2 a 1 na fase anterior, a Canarinho busca superar os noruegueses para seguir viva na luta pelo hexa.

Para acompanhar o confronto decisivo, torcedores pernambucanos terão diversas opções de pontos de encontro, fan fests e espaços temáticos espalhados pela Região Metropolitana do Recife.

Por isso, o Diario de Pernambuco reuniu alguns locais que exibirão a partida da Seleção Brasileira: