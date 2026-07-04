Fan Fests e telões: veja onde assistir ao jogo Brasil x Noruega no Recife
Confira pontos de encontro para torcedores no Grande Recife e na Zona da Mata para assistir ao duelo contra a Noruega neste domingo (5)
Publicado: 04/07/2026 às 15:00
Torcida brasileira no Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife (Karol Rodrigues/DP Foto)
O Brasil volta a campo neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, valendo vaga nas quartas de final do Mundial.
Após eliminar o Japão por 2 a 1 na fase anterior, a Canarinho busca superar os noruegueses para seguir viva na luta pelo hexa.
Para acompanhar o confronto decisivo, torcedores pernambucanos terão diversas opções de pontos de encontro, fan fests e espaços temáticos espalhados pela Região Metropolitana do Recife.
Por isso, o Diario de Pernambuco reuniu alguns locais que exibirão a partida da Seleção Brasileira:
- Sítio Trindade (Casa Amarela): Entrada gratuita. Exibição do jogo em telões, com apresentações culturais e atrações musicais antes e após a partida.
- Pracinha de Boa Viagem (Boa Viagem): Entrada gratuita. Transmissão integrada ao projeto Pracinha Cultural, da Prefeitura do Recife, com apresentações de bandas locais ao longo da programação.
- Parque Apipucos (Apipucos): Entrada gratuita. Exibição do confronto em telão, com programação cultural paralela e opções gastronômicas para o público.
- Parque Dona Lindu (Boa Viagem): Transmissão da partida em estrutura montada para a Copa do Mundo.
- Festa Ginga (Mirante do Paço, Recife Antigo): Evento com transmissão do jogo em telões e programação musical ao longo do dia. Informações e ingressos disponíveis no Sympla.
- Resenha Na Copa (Villa 219, Recife Antigo): Transmissão em telões com estrutura de open bar e atrações musicais. Ingressos à venda na plataforma Evenyx.
- Clube FPS Sports (Imbiribeira): Entrada gratuita. Exibição do jogo em telão de alta definição, com serviços de bar, lanchonete, apresentação de samba ao vivo antes e após o jogo, além de sorteio de brindes para o público. Os portões serão abertos às 16h.
- Hub Food (Rosarinho): A Arena Hub reúne transmissão da partida, música ao vivo, sorteios, brindes e opções gastronômicas de 12 restaurantes instalados no espaço. Informações pelo telefone (81) 2014-1010.
- Rua Mamede Simões (Santo Amaro): Entrada gratuita. Exibição do confronto em telão ao ar livre, com ambientação temática, distribuição de brindes e participação dos bares da região.
- Shopping Carpina (Mata Norte): Entrada gratuita. Transmissão da partida em telão montado na Praça de Alimentação, com programação especial para os torcedores durante a tarde.