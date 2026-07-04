Copa 2026: Bruno Guimarães vê Brasil em duelo truncado contra a Noruega e rebate Haaland

Destaque da Seleção na Copa, volante acredita que amadureceu após o Mundial do Catar

Bruno Guimaraes, meio-campista da seleção brasileira ( RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Às vésperas do confronto decisivo contra a Noruega pelas oitavas da Copa do Mundo, Bruno Guimarães adotou um discurso de respeito ao adversário, mas também de confiança no potencial da Seleção Brasileira.

Em entrevista coletiva neste sábado (4), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o volante projetou um duelo equilibrado e destacou a necessidade de neutralizar os principais pontos fortes dos noruegueses.

Titular da equipe comandada por Carlo Ancelotti, o meia acredita que a partida será marcada por forte disputa física e muitas bolas alçadas na área, uma das principais características do rival das oitavas de final.

“Acredito que vai ser um jogo muito truncado. A gente acredita que eles, nas armas deles, de muita bola na área, vão dar a vida deles para fazer um gol. Treinamos muito durante a semana para anular os pontos fortes deles”, afirmou.

O meio-campista também destacou a qualidade da seleção norueguesa e alertou para o perigo representado por Haaland.

“Eles vão dar a vida para fazer gol na gente. Uma equipe com muita qualidade. A gente espera estar em um bom dia para fazer um bom futebol e conseguir essa classificação amanhã. Já joguei muitas vezes contra o Haaland. Para mim, ele é um dos melhores do mundo, junto com o Kane. Ele pode decidir em uma bola, então que a gente não dê essa bola a ele”, ressaltou.

Resposta a Haaland



Durante a semana, Haaland tentou diminuir a pressão sobre a Noruega ao afirmar que as chances de classificação de sua seleção seriam pequenas diante do Brasil. Para Bruno Guimarães, porém, a declaração faz parte do jogo psicológico que antecede uma partida eliminatória.

“Ele é muito malandro no que fala. Tira a responsabilidade toda deles e coloca na gente. Eu, sendo muito sincero, não ligo muito para o que as pessoas falam. O futebol é decidido dentro de campo. Onze contra onze”, respondeu.

O brasileiro acredita que a estratégia do camisa 9 norueguês busca aliviar a cobrança sobre sua equipe, mas garante que o Brasil está preparado para o desafio.

“Vai ser um grande jogo, disputado. Eles têm as qualidades deles também. Jogadores altos, vão tentar cruzamentos. Temos que estar espertos. Ele é malandro, está tirando a pressão deles. Temos que estar preparados.”

Embora Brasil e Noruega tenham se enfrentado poucas vezes na história, a Seleção Brasileira nunca venceu os europeus. Para Bruno Guimarães, o retrospecto negativo serve como combustível extra para a equipe buscar a classificação.

Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo de 2026 representa também uma oportunidade de redenção pessoal para Bruno Guimarães. Reserva na campanha brasileira no Catar, em 2022, o volante admite que não conseguiu corresponder às expectativas quando recebeu oportunidades.

“A última Copa serviu muito de aprendizado para mim. Queria ter ajudado melhor. Quando tive oportunidades, acho que não respondi à altura, sendo muito sincero. É o maior sonho da minha vida estar aqui.”

O jogador afirmou que transformou a experiência frustrante em combustível para a atual edição do Mundial.

“Toda vida é aprendizado. Aprendi para estar muito melhor do que fui na última Copa. Nesta Copa entrei com foco diferente. Sempre foi meu sonho estar aqui. Aprendi muito para estar muito melhor nesta Copa do que fui na última.”