Brasil x Noruega: horário, escalações e onde assistir ao jogo da Copa 2026 hoje (5)
Veja horário, escalações e onde assistir Brasil x Noruega ao vivo neste domingo (5)
Publicado: 05/07/2026 às 06:00
Brasil x Noruega: horário, escalações e onde assistir ao jogo da Copa hoje. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF | Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Para avançar às quartas de final, os comandados de Carlo Ancelotti precisarão quebrar dois tabus: o fato de não vencer um europeu em mata-mata desde 2002 e o de nunca ter derrotado a seleção norueguesa.
O Brasil não vence uma equipe do Velho Continente em uma fase eliminatória de Mundial desde quando conquistou o pentacampeonato. Na ocasião, enfrentou europeus em todas as fases, passando por Bélgica, Inglaterra, Turquia e Alemanha.
Contra a Noruega, a Seleção Brasileira entrou em campo quatro vezes e o histórico é favorável para os europeus, que nunca perderam para a Amarelinha. São duas vitórias norueguesas e dois empates.
Um destes confrontos aconteceu justamente durante um Mundial, em 1998, na França, quando a Noruega venceu por 2 a 1 na fase de grupos.
Como chega o Brasil
Para o jogo de domingo, no entanto, a Seleção de Carlo Ancelotti é considerada favorita para avançar, mesmo com os desfalques de Lucas Paquetá e Raphinha, que ainda se recupera de lesão.
O italiano estuda as opções para decidir quem deve entrar na vaga de Paquetá no meio-campo. Entre os candidatos estão Danilo e Éderson, caso o treinador queira manter a formação original com três meias.
Ele também pode usar Endrick no ataque e recuar Matheus Cunha, se optar por uma equipe mais ofensiva — como fez no intervalo diante do Japão, quando o Brasil perdia por 1 a 0.
A última e menos provável escolha de Ancelotti é a entrada de Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação brasileira contra os japoneses. Martinelli, originalmente ponta, tomou o lugar de Matheus Cunha para decidir o confronto para a Seleção nos acréscimos do segundo tempo.
Dessa forma, a escalação de Ancelotti deve ser: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.
Como chega a Noruega
Do lado da Noruega, o treinador Ståle Solbakken aposta todas as suas fichas em Erling Haaland para marcar um gol que pode levar a sua seleção a uma inédita quartas de final.
O atacante do Manchester City vive uma disputa paralela com Mbappé, Messi, Harry Kane e Vinícius Júnior para a Chuteira de Ouro do torneio. Haaland tem cinco gols em quatro partidas na Copa do Mundo até aqui.
A missão de frear o centroavante promete um embate físico direto com a zaga brasileira, com atenção especial ao duelo individual com Gabriel Magalhães. Embora o zagueiro brasileiro já tenha conseguido anular o norueguês em cinco oportunidades no futebol inglês, o atacante ainda leva vantagem no retrospecto geral do confronto.
O desafio defensivo também ganha um grau extra de dificuldade nas jogadas pelo alto, já que a Noruega explora com frequência os escanteios e cruzamentos, aproveitando o fato de possuir a maior média de altura desta edição da Copa, com 1,87 m.
Apesar do protagonismo do camisa 9, o sistema defensivo brasileiro precisará neutralizar outras engrenagens da equipe europeia para evitar surpresas. A construção ofensiva passa pelos pés do capitão Martin Ødegaard, o motor do time no meio-campo.
Pelas beiradas, o desafio será conter a velocidade e o drible de Antonio Nusa, o jovem ponta apelidado de "Neymar norueguês", que exigirá atenção total do setor direito da marcação brasileira.
Assim deve ser a escalação da Noruega para o jogo: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Wolfe; Berge, Berg e Ødegaard; Sørloth, Nusa e Haaland.
FICHA DO JOGO | BRASIL x NORUEGA
- Competição: Copa do Mundo 2026 - Oitavas de final
- Local: MetLife Stadium (Nova Jersey, EUA)
- Data: Domingo (5)
- Horário: 17h (horário de Brasília)
- Árbitro: Ismail Elfath (EUA)
- BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti;
- NORUEGA: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Wolfe; Berge, Berg e Ødegaard; Sørloth, Nusa e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken