Ancelotti confirma Raphinha à disposição e vê Brasil em evolução para enfrentar a Noruega

Recuperado de lesão, atacante será opção no duelo deste domingo (5); técnico destaca amadurecimento da equipe ao longo do Mundial

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira (MAURO PIMENTEL / AFP)

A Seleção Brasileira encerrou a preparação para o duelo contra a Noruega com uma boa notícia. Recuperado de lesão, Raphinha estará à disposição de Carlo Ancelotti para a partida deste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O atacante, porém, deve começar no banco de reservas.

A confirmação foi feita pelo treinador italiano durante a entrevista coletiva concedida neste sábado (4), um dia antes do confronto decisivo. Segundo Ancelotti, o jogador ainda não está em sua condição ideal, mas poderá ser utilizado ao longo da partida.

“Raphinha está progredindo muito bem. Ainda não está 100%, mas vai estar disponível no banco para poder jogar alguns minutos, ser útil em alguns momentos. Se recuperou muito bem e muito rápido. Estamos felizes com isso porque o Raphinha é um jogador muito, muito importante para a equipe”, afirmou.

A presença do camisa 11 amplia as opções ofensivas da Seleção.

Brasil em crescimento



Além da situação de Raphinha, Ancelotti aproveitou a coletiva para fazer um balanço da trajetória brasileira até aqui na Copa do Mundo. Em tom descontraído, o técnico atribuiu notas às atuações da equipe durante a fase de grupos e nos 16 avos de final, destacando uma evolução gradual do time.

“É um dado que pensamos depois do jogo. Foi um 5 contra o Marrocos, 6,5 contra o Haiti, um 7 contra a Escócia e, porque estávamos felizes, um 7,5 contra o Japão”, brincou.

A referência ao duelo diante dos japoneses tem motivo especial. Na última segunda-feira, o Brasil precisou buscar uma virada dramática para vencer por 2 a 1, com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos. Para Ancelotti, o desempenho mostrou uma equipe mais madura e capaz de encontrar soluções diante das dificuldades impostas pelos adversários.

Dor de cabeça sem Paquetá



Se por um lado Ancelotti ganhou uma opção com o retorno de Raphinha, por outro terá um desfalque importante contra os noruegueses. Suspenso, Lucas Paquetá está fora da partida.

O treinador revelou que já definiu o substituto, mas preferiu manter o mistério sobre a escalação. Durante a entrevista, citou algumas possibilidades para a função.

“Não temos um jogador como o Paquetá. O Danilo é diferente, o Martinelli é um ponta. Tenho tempo para pensar. Como sempre se diz, já pensei, já resolvi o tema. Nessas horas, só confiança”, comentou.

Em seguida, reforçou que precisará adaptar a equipe às características disponíveis no elenco.

“Não temos no elenco jogadores com a qualidade de Lucas Paquetá. Temos que substituir com outros jogadores. Danilo é diferente de Gabriel, que é diferente de Cunha, que é diferente de Éderson. Teremos em conta o que é melhor para a equipe, sabendo das forças do rival.”

Neymar e Vini Jr. juntos



Outro tema abordado pelo treinador foi a possibilidade de Neymar atuar ao lado de Vinicius Júnior. Recuperado fisicamente, o camisa 10 ainda não estreou na Copa do Mundo, mas segue como uma das principais expectativas da torcida brasileira.

Ancelotti evitou estabelecer uma data para a formação da dupla, mas garantiu que ela deve acontecer.

“Neymar e Vini podem sim jogar juntos, creio que vão jogar juntos”, afirmou.