Haaland marca Vini Jr. em meme de 'As Branquelas' e faz pedido antes de Brasil x Noruega

Atacantes esbanjam bom humor nas redes sociais e agitam torcedores na web antes de duelo decisivo pelas oitavas de final

Haaland e Vini Jr no meme da cena de As Branquelas (Reprodução)

O clima de decisão que antecede o confronto entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ganhou um capítulo de pura descontração na internet. Na noite desta quinta-feira (2), os astros Erling Haaland e Vinicius Jr. agitaram as redes sociais ao interagirem em uma montagem que viralizou entre os torcedores.

O vídeo em questão faz referência a uma das cenas mais clássicas do filme de comédia As Branquelas (2004), embalada pelo hit "A Thousand Miles", da cantora Vanessa Carlton. Na edição feita por torcedores, o rosto de Vini Jr. foi colocado no lugar do personagem de Terry Crews (Latrell Spencer), enquanto Haaland aparece representado como Tiffany Wilson, personagem de Marlon Wayans.

O centroavante norueguês não escondeu o bom humor, entrou na brincadeira e fez questão de marcar o camisa 7 da Seleção Brasileira na publicação.

"Precisamos recriar isso", comentou Haaland, acompanhado de emojis de risadas.

A resposta de Vinicius Jr. não demorou, reagindo também com gargalhadas ao desafio do adversário. A interação rapidamente acumulou milhares de curtidas e comentários de torcedores do mundo inteiro.

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O Brasil não é pra amadores! ???? Erling Haaland, da seleção da Noruega, entrou na onda dos memes brasileiros e marcou Vini Jr. em um vídeo que imita uma das cenas mais icônicas de #AsBranquelas.



????: Stay Humble Central pic.twitter.com/q97yCsLjYI — Hugo Gloss (@HugoGloss) July 3, 2026

Decisão no MetLife Stadium

Apesar do tom leve e amistoso fora das quatro linhas, a realidade dentro de campo será de extrema tensão. Os memes envolvendo a dupla começaram a ganhar força logo após a definição do cruzamento das oitavas de final.

Brasil e Noruega medem forças neste domingo, às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A partida é eliminatória: quem vencer garante uma vaga nas quartas de final e segue vivo no sonho do título mundial, enquanto o derrotado se despede dos Estados Unidos.

