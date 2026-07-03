Haaland marca Vini Jr. em meme de 'As Branquelas' e faz pedido antes de Brasil x Noruega
Atacantes esbanjam bom humor nas redes sociais e agitam torcedores na web antes de duelo decisivo pelas oitavas de final
Publicado: 03/07/2026 às 09:35
Haaland e Vini Jr no meme da cena de As Branquelas (Reprodução)
O clima de decisão que antecede o confronto entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ganhou um capítulo de pura descontração na internet. Na noite desta quinta-feira (2), os astros Erling Haaland e Vinicius Jr. agitaram as redes sociais ao interagirem em uma montagem que viralizou entre os torcedores.
O vídeo em questão faz referência a uma das cenas mais clássicas do filme de comédia As Branquelas (2004), embalada pelo hit "A Thousand Miles", da cantora Vanessa Carlton. Na edição feita por torcedores, o rosto de Vini Jr. foi colocado no lugar do personagem de Terry Crews (Latrell Spencer), enquanto Haaland aparece representado como Tiffany Wilson, personagem de Marlon Wayans.
"Precisamos recriar isso", comentou Haaland, acompanhado de emojis de risadas.
A resposta de Vinicius Jr. não demorou, reagindo também com gargalhadas ao desafio do adversário. A interação rapidamente acumulou milhares de curtidas e comentários de torcedores do mundo inteiro.
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O Brasil não é pra amadores! ???? Erling Haaland, da seleção da Noruega, entrou na onda dos memes brasileiros e marcou Vini Jr. em um vídeo que imita uma das cenas mais icônicas de #AsBranquelas.— Hugo Gloss (@HugoGloss) July 3, 2026
????: Stay Humble Central pic.twitter.com/q97yCsLjYI
Decisão no MetLife Stadium
Apesar do tom leve e amistoso fora das quatro linhas, a realidade dentro de campo será de extrema tensão. Os memes envolvendo a dupla começaram a ganhar força logo após a definição do cruzamento das oitavas de final.
Brasil e Noruega medem forças neste domingo, às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A partida é eliminatória: quem vencer garante uma vaga nas quartas de final e segue vivo no sonho do título mundial, enquanto o derrotado se despede dos Estados Unidos.