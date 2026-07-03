Fifa pode mudar horário de Brasil x Noruega pelas oitavas da Copa 2026

Possível alteração está ligada a ajustes na programação do duelo entre México e Inglaterra; partida da Seleção passaria das 17h para as 18h de Brasília

Endrick, atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, pode sofrer uma alteração de horário. Marcado inicialmente para as 17h (de Brasília) deste domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o confronto tem chances de ser adiado em uma hora e passar para as 18h.

A eventual mudança não estaria relacionada diretamente ao jogo da Seleção Brasileira, mas sim por alterações em outra partida das oitavas de final. A entidade máxima do futebol avalia antecipar em até seis horas o confronto entre México e Inglaterra, marcado para o Estádio Azteca, na Cidade do México.

O motivo são as condições climáticas previstas para a capital mexicana. A expectativa é de tempestades com trovoadas e risco de enchentes no horário originalmente programado para a partida. Diante do cenário, a Fifa pode transferir o duelo das 21h para as 15h (horários de Brasília).

Caso a alteração seja confirmada, o cronograma das oitavas precisará ser ajustado. Como a política da Fifa prevê que partidas de Copa do Mundo não ocorram simultaneamente, a entidade também poderia deslocar o horário de Brasil x Noruega para garantir uma janela de segurança entre os confrontos, especialmente em caso de prorrogação e disputa por pênaltis.

Onda de calor

Apesar de a motivação principal da possível mudança estar ligada ao duelo entre mexicanos e ingleses, as condições meteorológicas nos Estados Unidos também seguem sob monitoramento. O feriado da Independência americana, celebrado em 4 de julho, é marcado por uma forte onda de calor em diversas regiões do país. Em Nova Jersey, a previsão aponta temperaturas elevadas e possibilidade de tempestades isoladas durante o fim de semana.

Para o horário inicialmente previsto da partida, às 16h no horário local (17h de Brasília), os termômetros ainda podem registrar cerca de 33°C, com sensação térmica próxima dos 38°C em razão da alta umidade. Brasil e Noruega, entretanto, já adotam protocolos preventivos desde o início do Mundial para minimizar os impactos das condições climáticas.

Enquanto aguarda a confirmação da Fifa, a Seleção Brasileira mantém sua programação normalmente para o confronto que vale vaga nas quartas de final.