Brasil x Noruega: além de Haaland, os três perigos para a Seleção nas oitavas
Carlo Ancelotti terá que montar estratégia para conter a criação de Ødegaard, a velocidade do 'Neymar norueguês' e a maior média de altura da Copa
Publicado: 03/07/2026 às 13:16
Brasil x Noruega: além de Haaland, os três perigos para a Seleção nas oitavas. (Fotos: STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP | Divulgação/FIFA)
A Seleção Brasileira entra em campo no domingo (5) contra a Noruega com uma preocupação principal: Erling Haaland. O camisa 9 norueguês tem faro de gol inegável: são 60 bolas na rede em 53 partidas por sua seleção.
Mas o treinador Carlo Ancelotti não deve olhar apenas para Haaland e a reportagem do Diario de Pernambuco selecionou outras três preocupações para o italiano no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O MOTOR DO TIME: MARTIN ØDEGAARD
A construção das jogadas passa pelo capitão e camisa 10, Martin Ødegaard. O meia foi campeão inglês com o Arsenal nesta temporada, encerrando um jejum de 22 anos do clube. Ele é o responsável por encontrar espaços na defesa e ditar o ritmo da equipe norueguesa.
Tido como promessa em 2015, quando foi contratado pelo Real Madrid aos 16 anos, Ødegaard levou tempo para atingir o nível esperado. Foi após sua chegada em definitivo ao Arsenal, em 2021, que o atleta engrenou. Na temporada 2022/23, viveu seu melhor momento, com 15 gols e sete assistências, consolidando-se como peça-chave.
O 'NEYMAR NORUEGUÊS'
Fã do camisa 10 do Brasil, Antonio Nusa é conhecido como "Neymar Norueguês" pela inspiração no estilo de jogo do brasileiro.
"Neymar é o meu ídolo desde que eu era pequeno. Cada vez que eu vejo suas jogadas no YouTube, me inspiro nele. Fico feliz quando o vejo jogar. Ele foi o meu herói", conta o atacante de 21 anos.
Atleta do RB Leipzig, da Alemanha, Nusa é considerado uma promessa do futebol europeu e já demonstrou seu potencial no Mundial. Na fase de 16 avos de final, contra a Costa do Marfim, o ponta-esquerda marcou um belo gol em chute no ângulo. Ele será um ponto de atenção para Danilo, que vai enfrentá-lo no setor direito da defesa brasileira.
A BOLA AÉREA E A ALTURA NORUEGUESA
Outra arma da Noruega está na bola aérea. Além da eficiência em escanteios e cruzamentos, o time tem a maior média de altura da Copa de 2026, com 1,87 m.
A zaga titular do Brasil, formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, precisará de atenção redobrada nas jogadas pelo alto.