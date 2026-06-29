Herói da classificação do Brasil, Martinelli celebra gol marcado contra o Japão: "A ficha não caiu"

Gabriel Martinelli, atacante do Brasil (PAUL ELLIS / AFP)

A emocionante classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 passou diretamente pelos pés de Gabriel Martinelli. O atacante saiu do banco de reservas no segundo tempo e virou o jogo nos acréscimos, confirmando a vitória brasileira por 2 a 1 em Houston.

Após o jogo, Martinelli falou sobre a sensação de ter marcado um gol de grande importância para a Canarinho. O jogador do Arsenal disse não ter palavras para descrever o seu sentimento, ressaltando que a ficha ainda não caiu.

“Não tenho palavras para descrever a alegria que está no meu coração ao ver todo o povo brasileiro feliz com a classificação. Ver a minha família, minha esposa, meu pai, minha mãe e meu amigos. Não tenho como explicar o que sinto, a ficha ainda não caiu. Só vai cair daqui a um tempo”, externou Martinelli.

“Falei outro dia com minha família que tinha acertado uma bola na trave e teria outra oportunidade. Graças a Deus, hoje eu consegui fazer o gol. Estou muito feliz pelo time, que se doou o máximo, sem palavras”, concluiu.

O atacante também comentou sobre a sua função tática quando esteve em campo. Entrando no decorrer do segundo tempo contra os japoneses, Martinelli atuou em um quarteto ofensivo com Vini Jr., Endrick e Rayan.

“É claro que não faço muito essa posição. O mister (Ancelotti) vem conversando comigo que posso fazer essa função atuando por dentro, independente se é na ponta ou pelo meio. Vou tentar ajudar o Brasil da melhor forma”, disse o herói da classificação brasileira.



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