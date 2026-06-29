Próximo jogo do Brasil: veja adversário e chaveamento na Copa 2026

A Seleção Brasileira volta a campo no próximo domingo (5), às 17h (horário de Brasília).

Elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 (Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Com emoção até os instantes finais, a Seleção Brasileira virou sobre o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), em Houston, e garantiu presença entre os 16 melhores times do torneio.

Agora, a equipe comandada por Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu adversário na próxima fase. O duelo será disputado nesta terça-feira (30), às 14h (horário de Brasília).

Próximos jogos rumo ao hexa



Após avançar nos 16-avos de final, o Brasil voltará a campo pelas oitavas de final no próximo domingo (5), às 17h (horário de Brasília). A partida marcará mais um passo da caminhada brasileira em busca do hexacampeonato mundial.

Caso siga avançando, a Seleção disputará as quartas de final em 11 de julho, às 18h, a semifinal em 15 de julho, às 16h, e a grande final da Copa do Mundo em 19 de julho, também às 16h (horários de Brasília).

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Chaveamento

No lado da chave em que está a Seleção Brasileira permanecem equipes como México, Equador, Inglaterra, República Democrática do Congo, Argentina, Cabo Verde, Austrália, Egito, Suíça, Argélia, Colômbia e Gana, além do vencedor de Noruega x Costa do Marfim.

Do outro lado do chaveamento, seleções como Alemanha, Holanda, Marrocos e Paraguai seguem na disputa pelas vagas nas fases decisivas do Mundial.