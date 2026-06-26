Rayan vive sonho na Copa 2026 e projeta duelo do Brasil contra o Japão: "Matar ou morrer"

Atacante de 19 anos falou sobre a emoção de disputar o primeiro Mundial e a expectativa para enfrentar os japoneses

Rayan, atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 (Nelson Terme / CBF)

Aos 19 anos, Rayan vive a maior experiência da carreira. Escolhido por Carlo Ancelotti para substituir o lesionado Raphinha na vitória sobre a Escócia, o atacante do Brasil falou nesta sexta-feira (26), em Nova Jersey, sobre a emoção de disputar sua primeira Copa do Mundo e a expectativa para o confronto decisivo diante do Japão, pelos 16 avos de final do torneio.

Agora, o cenário é diferente. Se na fase de grupos ainda havia margem para recuperação, o mata-mata não permite erros. Rayan reconhece a dificuldade do confronto diante dos japoneses na próxima fase.

“A gente sabe que na fase de grupos qualquer erro pode consertar, mas agora é matar ou morrer. O Japão é qualificado, mas temos um grupo incrível. O Vini ajuda a gente bastante aqui. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas vamos trabalhar para fazer nosso melhor e sair com a vitória”, afirmou.

Questionado sobre qual seria o jogador mais perigoso da equipe japonesa, o atacante arrancou risos dos jornalistas ao admitir que ainda está estudando o adversário.

“Rapaz... Não sei qual é o jogador mais perigoso deles não, só olhando nos vídeos mesmo. É trabalhar durante a semana para sair com a vitória”, respondeu.

Sonho de criança

Sexto jogador mais jovem a defender a Seleção Brasileira em Copas do Mundo, o atacante não escondeu o sentimento de realização ao lembrar a trajetória até chegar ao principal palco do futebol mundial.

“É dos sonhos que a gente não sabe se vai viver de verdade. A gente trabalha muito, quando é criança, para viver esse momento. Quando entrei pela primeira vez no Vasco também teve esse sentimento de orgulho. E estrear pela seleção também é um sentimento de muito orgulho, porque é um sonho de criança”, afirmou.

Criado na Barreira do Vasco, Rio de Janeiro, bairro onde fica o estádio de São Januário, Rayan é uma grandes revelações recentes do Vasco da Gama. Agora brilha na Premier League como destaque do Bournemouth.

Titular na última partida da fase de grupos, o camisa 26 destacou que procurou transformar a ansiedade em naturalidade ao entrar em campo pela primeira vez em uma Copa.

“Estou vivendo um sonho de estar aqui na Copa, 19 anos de idade. Entrei olhando para o estádio, relembrando os momentos que já passei. Estar jogando uma Copa pela primeira vez como titular... A gente sabe do sofrimento que passou atrás. É sentimento de muito orgulho estar aqui. Entrar ali no campo e ser o mais natural possível para que as coisas fluam naturalmente”, disse.

Confiança de Ancelotti

O jovem atacante também comentou a confiança recebida de Carlo Ancelotti. Para ele, a oportunidade surgiu como consequência do trabalho realizado nos treinamentos e da dedicação demonstrada desde as primeiras convocações.

“Acho que é o dia a dia. O trabalho que a gente faz aqui dentro nos treinos e fora dos treinamentos. A gente sabe que o Ancelotti olha muito para isso também. Nessas duas convocações dei meu máximo aqui, dei meu melhor. Ele deu essa oportunidade para mim e acho que agarrei bem”, destacou.

Próximo jogo da Seleção



O Brasil estreia nos 16 avos de final da Copa do Mundo contra o Japão. A partida acontece na próxima segunda-feira, dia 29, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos.