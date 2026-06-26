Adversário do Brasil na próxima fase: conheça o Japão, que chega embalado para o mata-mata da Copa 2026
Após garantir a classificação no duelo contra a Suécia, a equipe de Hajime Moriyasu sofre com lesões, mas aposta na intensidade do meio-campo e na solidez do goleiro Zion Suzuki para encarar a Seleção.
Publicado: 26/06/2026 às 13:17
Adversário do Brasil na próxima fase: conheça o Japão após a vitória sobre a Suécia. (Foto: Aric Becker / AFP)
A Seleção Brasileira enfrenta o Japão pela 2ª fase da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, no Texas (EUA). Os japoneses ficaram em segundo lugar no Grupo F, atrás da líder Holanda, em uma chave que também contou com Tunísia e Suécia.
Retrospecto: algoz recente e histórico em Copas
O adversário desta segunda-feira já cruzou o caminho do Brasil neste ciclo de Mundial: em 2025, o Japão venceu por 3 a 2, de virada. Em Copas do Mundo, este será apenas o segundo confronto na história. O único encontro ocorreu na fase de grupos de 2006, na Alemanha, quando a Seleção Brasileira venceu por 4 a 1, com dois gols de Ronaldo Fenômeno, um de Juninho Pernambucano e outro de Gilberto.
Retrospecto: algoz recente e histórico em Copas
Agora, a equipe japonesa chega embalada por uma boa fase de grupos e um ciclo sólido sob o comando de Hajime Moriyasu, no cargo desde 2018. No torneio, no entanto, o Japão sofre com as ausências de nomes que seriam titulares, como Wataru Endo, Kaoru Mitoma e Takumi Minamino.
O treinador, por outro lado, tem a esperança de contar com o retorno do atacante Takefusa Kubo. Substituído na estreia contra a Holanda, em 14 de junho, ele não entrou mais em campo na competição, mas segue como possível reforço contra o Brasil.
Como joga o Japão: destaques e solidez defensiva
Em campo, a Seleção Brasileira encontrará um adversário organizado, físico e intenso. A resiliência japonesa ficou clara logo na estreia, quando a equipe buscou o empate duas vezes contra a Holanda, fechando o placar em 2 a 2. Na segunda rodada, Japão passou por cima da Tunísia, vencendo por 4 a 0.
Contra a Suécia, a força coletiva apareceu no gol da vitória: uma bela troca de passes entre Ueda e Doan encontrou Maeda livre na área para marcar.
Mesmo com desfalques, o meio-campo é sustentado pela sólida dupla formada por Daichi Kamada, do Crystal Palace (Inglaterra), e Ao Tanaka, do Leeds (Inglaterra). Kamada foi campeão da Conference League na temporada e é peça central na articulação tática da equipe.
No sistema defensivo, os pilares são o zagueiro Hiroki Ito, do Bayern de Munique (Alemanha), e o goleiro Zion Suzuki, do Parma (Itália).
O camisa 1 sanou uma deficiência histórica de insegurança na meta do Japão. Aos 23 anos, Suzuki tem atuações seguras no Mundial e, diante da Suécia, salvou a equipe em pelo menos duas ocasiões e terminou a partida com quatro defesas importantes.