Raphinha vem passando por problemas financeiros devido a questões familiares, diz site

O jogador da Seleção Brasileira teria sofrido um rombo financeiro do próprio pai desde a sua chegada ao Barcelona

Raphinha, jogador da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro e Nelson Terme / CBF)

Sofrendo uma lesão durante a Copa do Mundo de 2026 e ainda sem prazo exato para retornar aos gramados, o atacante Raphinha também vem passando supostamente por um problema financeiro fora das quatro linhas. Segundo o Portal LeoDias, o jogador da Seleção Brasileira e do Barcelona sofreu um rombo financeiro do próprio pai, estremecendo a relação da família.

O desencontro de informações teria começado a ocorrer quando o jogador chegou ao clube espanhol. Quando foi adquirir um imóvel em Barcelona recentemente, Raphinha percebeu o problema financeiro que enfrentava. Ainda de acordo com o site, Rafael Belloli, pai do jogador, teria ficado com 80% dos valores dos contratos publicitários do atleta, sem o consentimento do mesmo.

O caso veio à tona após uma declaração do ex-jogador Vampeta. Na ocasião, o pentacampeão do mundo revelou um possível interesse em Raphinha jogar no futebol da Arábia Saudita para resolver uma crise financeira que enfrentava.

O assunto rapidamente chegou aos jornais espanhóis, que repercutiram o problema extracampo vivido pelo jogador do Barcelona. Dentro de campo, Raphinha ainda segue integrado ao grupo da Seleção nos Estados Unidos e segue realizando tratamentos para se recuperar de uma lesão muscular.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.