Quem substitui Raphinha? Ancelotti estuda opções na Seleção para jogo contra a Escócia

Ancelotti enfrenta dor de cabeça para substituir Raphinha e tem quatro opções no banco de reservas para partida contra Escócia

Quem substitui Raphinha? Ancelotti estuda opções na Seleção e projeta cruzamento na Copa. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

O atacante Raphinha desfalcará a Seleção Brasileira por cerca de 15 dias após sofrer uma lesão na coxa na partida contra o Haiti, na última sexta-feira (19).

Com esse tempo de recuperação, o camisa 11 está fora da última rodada da fase de grupos e só deve retornar ao time em uma possível disputa de oitavas de final. Agora, o técnico Carlo Ancelotti enfrenta uma dor de cabeça para definir o substituto do ponta, considerado titular incontestável no esquema do italiano.

Para a partida diante da Escócia, na quarta-feira (24), quatro nomes disputam a vaga: Rayan, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Endrick.

Rayan, jogador do Bournemouth (Inglaterra), foi acionado justamente no lugar de Raphinha quando o titular sentiu a fisgada na coxa e precisou deixar o gramado. Luiz Henrique corre por fora, tendo atuado no setor na estreia contra o Marrocos, quando substituiu Igor Thiago.

Já Gabriel Martinelli foi o escolhido para iniciar entre os titulares no amistoso preparatório contra a França, em 26 de março, mas acabou substituído no segundo tempo.

A grande novidade na disputa é Endrick. Apesar de não ter atuado aberto pelo lado direito com a Amarelinha, o jovem fez boa parte da temporada 2025/26 no Lyon (França) exercendo essa função. Pelo clube francês, marcou oito gols e deu oito assistências em 21 jogos, desempenho que carimbou sua convocação para o Mundial.

Neymar pode substituir Raphinha?

A boa notícia no elenco é o retorno do camisa 10 Neymar Júnior, que treinou com o grupo completo nesta segunda-feira (22). O craque se recuperou de uma lesão na panturrilha que o afastou dos gramados por cerca de um mês.

Entretanto, o duelo contra a Escócia deve ser cedo para um retorno ao time titular. O mais provável é que, caso seja utilizado, o camisa 10 ganhe minutos saindo do banco de reservas no segundo tempo, a depender do ritmo e das circunstâncias do confronto.

Resultado do Brasil influencia calendário e adversário no mata-mata

Apesar de virtualmente classificado, o jogo contra os escoceses vale a liderança da chave. Com o chaveamento da Copa do Mundo 2026 definido, o Brasil sabe que cruzará diretamente com o Grupo F na 2ª fase (16-avos de final), caso avance em primeiro ou segundo lugar.

Neste momento, a chave adversária aponta para um confronto contra Holanda ou Japão. As duas seleções dividem o topo do Grupo F com quatro pontos cada, com os holandeses em vantagem no saldo de gols.

Caso confirme a liderança do Grupo C, a Seleção Brasileira enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Por outro lado, se o Brasil passar na vice-liderança, terá o desafio de encarar o líder daquela chave na abertura do mata-mata. Na última rodada, a Holanda enfrenta a Tunísia, enquanto o Japão encara a Suécia. Ambos os jogos acontecem na quinta-feira (25), às 20h (horário de Brasília).