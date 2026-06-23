Raphinha se manifesta após lesão na Copa 2026: "Vou fazer tudo para voltar"

Atacante da Seleção Brasileira usou as redes sociais para comentar pela primeira vez o problema muscular sofrido diante do Haiti

Raphinha, atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Raphinha quebrou o silêncio nesta terça-feira (23) e se pronunciou pela primeira vez após a lesão muscular sofrida durante a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. Em publicação nas redes sociais, o atacante demonstrou confiança na recuperação e reforçou o desejo de voltar o quanto antes para ajudar a Seleção Brasileira na sequência do Mundial.

"O menino que sonhava em vestir a camisa da Seleção Brasileira continua aqui. Com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e a mesma vontade de representar o nosso país", escreveu o jogador.

"Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível", completou.

O camisa 11 se lesionou aos 38 minutos do primeiro tempo da partida disputada na Filadélfia. Raphinha sentiu dores na coxa ao arrancar na jogada que originou o segundo gol brasileiro e imediatamente pediu substituição. Visivelmente incomodado, deixou o gramado para a entrada de Rayan.

Após exames realizados pela comissão médica da Seleção, foi constatada uma lesão muscular que o afastará dos gramados por aproximadamente 15 dias.

Além de ficar fora da última rodada da fase de grupos, contra a Escócia, o atacante só deve retornar em uma eventual disputa das oitavas de final.

Esta foi a quarta lesão na região posterior da coxa no período de um ano. Na última temporada pelo clube espanhol, Raphinha ficou mais de três meses afastado e desfalcou a equipe em 23 partidas. Mesmo diante da frustração de perder parte da Copa do Mundo, o atacante adotou um discurso otimista.

"Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme", afirmou.

Titular absoluto da equipe de Carlo Ancelotti, sua ausência abre espaço para mudanças no setor de ataque justamente em um momento decisivo da competição, enquanto o Brasil busca confirmar a liderança do Grupo C e avançar com tranquilidade para a fase eliminatória.