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Com festa da torcida, Brasil desembarca na Filadélfia antes de jogo com Haiti na Copa 2026

Com direito a Endrick na bateria, centenas de torcedores cercam hotel da delegação na Pensilvânia

Gabriel Farias

Publicado: 18/06/2026 às 21:07

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Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira, em desembarque na Filadélfia/Rafael Ribeiro/CBF

Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira, em desembarque na Filadélfia (Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira já está na Filadélfia e com festa do torcedor. A delegação canarinho desembarcou na Pensilvânia na tarde desta quinta-feira (18) e foi recepcionada por centenas de brasileiros em frente ao hotel onde ficará hospedada. Uma verdadeira festa com direito a pandeiros e muito batuque.

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Empolgado com o barulho da torcida, o atacante Endrick juntou-se aos torcedores por alguns instantes e arriscou alguns toques na bateria. Além da festa, os jogadores retribuíram o carinho distribuindo autógrafos e acenos antes de subirem para os quartos.

O forte apoio serve como combustível para o próximo desafio do Brasil no Mundial. A equipe de Carlo Ancelotti entra em campo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Haiti, no Lincoln Financial Field. O confronto é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

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