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Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO

Copa 2026: Brasil treina nesta segunda (15) sem Neymar, Raphinha, Guimarães e Magalhães

O camisa 10 ainda está se recuperando de uma lesão na panturrilha direita que o afastou dos gramados há quase um mês

Gabriel Farias e AFP

Publicado: 15/06/2026 às 21:19

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Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti/Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti (Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira treinou nesta segunda-feira (15) sem o atacante Raphinha, o volante Bruno Guimarães e o zagueiro Gabriel Magalhães em sua primeira atividade em campo após o empate em 1 a 1 com o Marrocos, na estreia na Copa do Mundo.

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Raphinha, Bruno e Gabriel, titulares contra os marroquinos, ainda apresentam desgaste físico pelo jogo disputado no último sábado, em East Rutherford, nos arredores de Nova York, mas não estão lesionados, informou uma fonte da CBF à AFP.

O atacante do Barcelona, que andou descalço ao redor do campo, está com bolhas nos pés, acrescentou a fonte.

Além do trio, Neymar também esteve ausente do treino da tarde comandado por Carlo Ancelotti e sua comissão técnica sob um sol escaldante.

O camisa 10 ainda está se recuperando de uma lesão na panturrilha direita que o afastou dos gramados há quase um mês.

O astro de 34 anos não participou de nenhuma atividade em campo com seus companheiros de Seleção nos Estados Unidos, o que dificulta a disponibilidade para a partida contra o Haiti, na sexta-feira (19).

Ancelotti, no entanto, confia na presença de Neymar nos treinos desta semana, antes do segundo jogo pelo Grupo C. O camisa 10 foi submetido a novos exames nesta segunda-feira para avaliar a condição da panturrilha direita.

Após o empate com o Marrocos, a Seleção realizou trabalhos de recuperação e musculação no domingo.

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