Seleção Brasileira aguarda retorno de Neymar aos treinamentos nesta semana

Neymar, atacante da Seleção Brasileira ( Mauro PIMENTEL / AFP)

A Seleção Brasileira vive a expectativa de contar com o retorno de Neymar aos treinamentos com bola ainda nesta semana. O camisa 10, que se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha, vem apresentando boa evolução no tratamento e a previsão é que ele se junte ao restante do elenco para iniciar a transição para os gramados.

O atacante se lesionou no dia 17 de maio, na derrota do Santos, em seu último jogo antes da convocação. Inicialmente, o clube informou tratar-se apenas de um edema, e ele chegou a ser chamado para a Seleção antes da reavaliação médica confirmar a lesão. Mesmo fora dos amistosos e da estreia, a comissão técnica optou por mantê-lo com a delegação em solo norte-americano.

Até o momento, a rotina de Neymar nos Estados Unidos tem sido dividida entre a fisioterapia e atividades físicas restritas. O jogador ainda não calçou chuteiras durante o período de preparação, seus trabalhos com bola ao lado do grupo foram realizados apenas de tênis de corrida.

A última ressonância magnética feita pelo atleta apontou uma evolução satisfatória e dentro dos parâmetros esperados pelos médicos, o que chancela a previsão de retorno imediato aos trabalhos de campo.

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Liderança nos bastidores

Além do ganho técnico para a sequência da competição, a permanência de Neymar no grupo é tratada como estratégica para o ambiente interno. O técnico Carlo Ancelotti reforçou o papel de liderança do camisa 10, principalmente diante da forte presença de atletas mais novos na delegação.

"Quando convocamos o Neymar, nós o convocamos não só pela sua qualidade técnica, que é indiscutível. Mas também por sua experiência e pelo exemplo que ele pode representar para os jovens que temos nesse grupo", ressaltou o treinador.

Após o empate em 1 a 1 contra o Marrocos no último sábado (13), no MetLife Stadium, o elenco brasileiro se reapresenta nesta segunda-feira (15) para uma atividade no CT de Columbia Park, que terá os 15 minutos iniciais abertos à imprensa.

No dia seguinte ao jogo, os titulares passaram por um treino regenerativo, enquanto os demais jogadores fizeram uma atividade na academia do Hotel The Ridge, onde a Seleção está hospedada. A programação detalhada para o restante da semana deve ser divulgada pela CBF nas próximas horas.

