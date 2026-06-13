Que horas é o jogo do Brasil hoje? Veja horário da estreia na Copa 2026 contra o Marrocos

A partida deste sábado (13) será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos

Vini Jr. em ação pela seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira faz sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), diante do Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Que horas começa o jogo do Brasil?

A bola rola às 19h (horário de Brasília). O confronto marca o primeiro jogo do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti em uma Copa do Mundo e também o início da caminhada da equipe em busca do hexa.

Adversário do Brasil

Com estrelas como Hakimi e Brahim Díaz, os marroquinos chegam ao torneio apontados como uma das seleções mais fortes fora do eixo tradicional de favoritos ao título. Além do Marrocos, o Brasil ainda terá pela frente Haiti e Escócia na fase de grupos do Mundial.