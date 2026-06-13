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Brasil deve jogar com tempo bom contra Marrocos na estreia na Copa 2026

Protocolo da competição recomenda paralisação de jogo em caso de raios

Gilberto Costa - Repórter da Agência Brasil

Publicado: 13/06/2026 às 16:21

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Vini Jr. no MetLife Stadium, palco da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026/Rafael Ribeiro/CBF

Vini Jr. no MetLife Stadium, palco da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 (Rafael Ribeiro/CBF)

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, contra o Marrocos, deve se dar com tempo bom. A probabilidade de chuva é inferior a 5%.

O céu terá pouca nebulosidade e o vento circulará a 15 km/h nos arredores do MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, no condado de Bergen, no estado de Nova Jersey – no nordeste dos Estados Unidos.

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A previsão é do National Weather Service (NWS), a agência oficial do governo estadunidense responsável por acompanhar o clima no território norte-americano e emitir alertas em casos extremos.

O prognóstico afasta o risco de chuva forte como aconteceu nesta sexta-feira (12) no mesmo horário que deverá ser o jogo – 18h no horário local, 19h no horário de Brasília. A tempestade acionou o sistema de emergência do MetLife Stadium e avisos para as pessoas se retirarem das áreas externas.

No ano passado, durante a Copa do Mundo de Clubes, realizada nos Estados Unidos e também organizada pela Fifa, seis partidas foram interrompidas por causa de alertas de tempestades e raios.

Uma delas foi paralisada temporariamente por 17 minutos: o jogo entre Palmeiras e Al Ahly (Egito), no mesmo MetLife Stadium no dia 19 de junho. O jogo foi vencido pelo time brasileiro terminou em 2x0. Na Copa Mundo de 1994, a primeira nos EUA, nenhum evento climático interrompeu as partidas disputadas.

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