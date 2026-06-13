Neymar no banco contra Marrocos? Atacante acompanha estreia do Brasil na Copa 2026
Camisa 10 viaja com a seleção brasileira para a partida deste sábado (13); entenda presença do craque
Publicado: 13/06/2026 às 13:54
Neymar Jr., camisa 10 da seleção brasileira (Caio Falcão/Esp DP)
Mesmo sem condições de atuar, Neymar estará ao lado da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 acompanhará a partida contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, do banco de reservas.
Neymar não foi relacionado para a partida por ainda se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha direita, sofrida em meados de maio. Desde que se apresentou à Seleção, no último dia 27, o atacante não participou dos treinamentos coletivos e tem seguido uma rotina específica de fisioterapia e recuperação física.
Apesar da ausência em campo, o jogador estará junto à delegação no estádio. O protocolo já havia sido adotado anteriormente, quando Neymar acompanhou a equipe em amistoso contra o Panamá disputado antes do Mundial. Desta vez, ele ficará próximo aos companheiros e à comissão técnica durante a estreia brasileira.
Retorno é esperado para a próxima semana
Na entrevista coletiva realizada na véspera da partida, Carlo Ancelotti demonstrou confiança na evolução do camisa 10 e revelou que a expectativa é contar com o atacante nos próximos dias.
“Neymar está trabalhando muito para se recuperar o mais rápido possível”, afirmou o treinador italiano.
Ancelotti destacou ainda que a convocação do craque vai além da capacidade técnica dentro das quatro linhas.
“Nós o convocamos não apenas por sua qualidade técnica, que é indiscutível, mas também pela experiência e pelo exemplo que ele pode oferecer aos jovens jogadores do elenco”, completou.
Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols, Neymar ainda permanece como uma das principais referências do grupo.
Com informações da AFP