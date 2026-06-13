Copa 2026: Veja os maiores salários da Seleção Brasileira

Vinicius Júnior lidera o ranking dos maiores salários da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Vinícius Júnior, atacante da Seleção Brasileira ( Getty Images via AFP)

A Seleção Brasileira que disputa a Copa do Mundo de 2026 não chama atenção apenas pelo talento reunido em campo. Fora das quatro linhas, os principais nomes da equipe também estão entre os atletas mais bem pagos do futebol mundial. Juntos, os dez jogadores com os maiores salários do elenco somam mais de R$ 858 milhões por ano.

Um dos dados que mais chama atenção na lista - elaborada pelo site Capology, especialista em finanças esportivas - é a ausência de Neymar. Apesar de ter sido lembrado pelo técnico Carlo Ancelotti na convocação, o craque do Santos não figura entre os dez maiores salários.

O posto de jogador mais bem pago da Seleção agora pertence a Vinícius Júnior, símbolo da nova geração que assumiu o protagonismo do time.

Estrela do Real Madrid, o camisa 7 recebe cerca de R$ 11,2 milhões por mês no time espanhol, totalizando R$ 146,2 milhões anuais. A cifra o coloca também entre os jogadores mais valiosos do Mundial.

Logo atrás está o volante Casemiro, com vencimentos de R$ 9,4 milhões mensais e R$ 122,6 milhões por ano. O pódio é completado por Raphinha, que recebe aproximadamente R$ 97,5 milhões anuais.

A lista evidencia também a força financeira de ligas como a inglesa e a saudita. Nomes como o do goleiro Ederson, do volante Fabinho e do zagueiro Ibañez aparecem no ranking.

Os dados são da TransferRoom, plataforma voltada ao mercado de transferências, que analisou os salários de atletas das seleções participantes desta edição da Copa.

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