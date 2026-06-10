Brasil entra na reta final de preparação para estreia na Copa e Ancelotti esboça escalação

Técnico encaminha equipe para enfrentar Marrocos, recebe visita de Spike Lee e celebra aniversário a três dias da abertura do Mundial

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A três dias da estreia na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti começa a dar forma ao time que deve iniciar a caminhada da Seleção Brasileira no Mundial. No treinamento desta quarta-feira (10), em Morristown, Nova Jersey, o técnico italiano indicou uma base da equipe que enfrentará o Marrocos, no próximo sábado (13), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium.

A atividade marcou mais um passo da preparação brasileira para o primeiro compromisso da Copa e trouxe sinais importantes sobre as escolhas de Ancelotti. A principal delas envolve a lateral direita, posição que virou dor de cabeça após o corte de Wesley por lesão muscular. Sem o jogador do Flamengo, Danilo apareceu entre os titulares e surge como favorito para começar a partida.

O dia também teve clima festivo nos Estados Unidos. Carlo Ancelotti comemorou o aniversário de 67 anos ao lado do elenco e recebeu uma visita especial. O lendário cineasta norte-americano Spike Lee, um dos nomes mais influentes da história do cinema e conhecido admirador do futebol brasileiro, acompanhou a atividade a convite da CBF.

Vestindo uma camisa da Seleção Brasileira, o diretor declarou torcida pela equipe de Ancelotti. "Quero que o Brasil vença", afirmou aos jornalistas presentes. Spike Lee também fez questão de destacar sua admiração por Neymar, a quem definiu como "seu cara".

Possível escalação contra Marrocos

Com base nos testes realizados nesta quarta-feira, uma provável formação para a estreia da Seleção Brasileira tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Paquetá, Matheus Cunha, Raphinha e Vini Jr.

Alex Sandro parece ter levado vantagem na disputa pela lateral esquerda, deixando Douglas Santos como opção no banco.

Apesar dos indícios, Ancelotti ainda tem mais dois treinamentos antes da estreia e segue observando nomes como Roger Ibañez e Douglas Santos para o setor defensivo.

Se na defesa os sinais apontam para uma definição próxima, o ataque segue despertando curiosidade. Após utilizar Igor Thiago como referência no amistoso diante do Egito, Ancelotti voltou a testar uma formação sem um centroavante fixo.

Matheus Cunha apareceu entre os titulares e deve atuar com maior liberdade ao lado de Vini Jr., Raphinha e Lucas Paquetá. O quarteto oferece mais mobilidade e criatividade ao setor ofensivo, com Paquetá funcionando como articulador e chegando pelos lados do campo.

Durante a atividade, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli também receberam atenção especial da comissão técnica, mas, neste momento, aparecem como alternativas para o decorrer da partida.

Neymar acompanha atividade

Ainda em recuperação de uma lesão na panturrilha, Neymar segue fora dos treinamentos com bola junto ao restante do elenco. Mesmo assim, o camisa 10 participou de parte da programação desta quarta-feira.

O atacante esteve no gramado do CT para atender convidados e patrocinadores da CBF, distribuindo autógrafos e tirando fotos. Antes disso, também participou de momentos descontraídos com os companheiros, incluindo uma roda de altinha durante o aquecimento realizado na academia.

Sem previsão de retorno aos trabalhos com bola, Neymar continua sendo desfalque da Seleção na preparação para a estreia diante dos marroquinos.