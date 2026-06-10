Raphinha defende trajetória na Seleção e rebate comparações com desempenho no Barcelona

Atacante reconhece diferenças entre os números no clube e na Canarinho, mas afirma que já entregou "um bom futebol" ao Brasil no ciclo da Copa

Raphinha, atacante da seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

Às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, Raphinha voltou a falar sobre uma das cobranças que mais o acompanham com a camisa da Seleção Brasileira: a comparação entre o desempenho apresentado no Barcelona e as atuações pela Canarinho.

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (10), em Nova Jersey, o atacante reconheceu que ainda não reproduziu no time nacional os mesmos números e protagonismo vistos no clube catalão, mas destacou que acredita já ter deixado sua contribuição ao longo do ciclo.

Principal referência ofensiva do Barcelona nas últimas temporadas e apontado como um dos melhores jogadores do futebol mundial, o camisa 11 entende as críticas, mas reforçou que a avaliação do trabalho na Seleção não pode ser resumida apenas a estatísticas individuais.

“Eu acho que já consegui entregar muita coisa pela Seleção. Obviamente, a gente não pode ser hipócrita e falar que foi igual ao que aconteceu no clube, mas acho que, dentro do possível, pelo que a gente estava pensando nesse último ciclo de Copa, consegui entregar um bom futebol”, afirmou.

Titular do time comandado por Carlo Ancelotti, Raphinha deve ser uma das principais armas brasileiras na estreia contra o Marrocos, no próximo sábado (13), no MetLife Stadium.

Cobrança faz parte da realidade da Seleção

Durante a coletiva, o atacante ressaltou que o próprio elenco tem consciência de que os resultados são determinantes para a avaliação do trabalho na Seleção Brasileira. Por isso, admite que as comparações com o desempenho nos clubes são inevitáveis.

“Dentro do vestiário, a gente é muito consciente disso. Sabemos que a Seleção Brasileira é feita de resultados. E, se não tiver resultado, vamos ser cobrados. A partir do momento em que a gente é cobrado por algo que está fazendo no clube, é porque temos total capacidade de fazer na Seleção também.”

Apesar das críticas frequentes, Raphinha garantiu que não vê problema em reconhecer a necessidade de evolução.

“Se precisar melhorar, vou falar. Não tenho problema com isso. Não só eu posso melhorar, mas outros também.”

Relação diferente com a torcida brasileira

Um dos pontos abordados pelo jogador foi a relação com os torcedores. Ídolo recente do Barcelona, Raphinha admitiu perceber uma diferença entre o carinho recebido na Espanha e no Brasil.

“Para ser sincero, sinto que realmente é diferente o carinho do torcedor brasileiro comigo do que o pessoal de fora.”

Ainda assim, o atacante deixou claro que não busca aprovação externa e que sua principal motivação está dentro do ambiente familiar.

“Eu acredito que, se tenho que me provar para alguém, é para mim, meus pais, minha esposa e meu filho. Infelizmente, não posso mudar o gosto das pessoas. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Tudo bem. A vontade eu vou sempre entregar, o meu melhor. Isso que seria inadmissível, não entregar o melhor.”

Blindado das críticas

Raphinha também revelou que evita acompanhar notícias e debates sobre seu desempenho, além de tentar se manter distante das redes sociais durante períodos de competição.

“Eu acompanho zero do que sai de notícias. Tenho um pessoal que cuida das redes sociais. Não assisto à televisão.”

O atacante, porém, reconheceu que o cenário é diferente para os atletas mais jovens da Seleção.

“Não podemos ser hipócritas. Sabemos que os jovens são muito ligados em redes sociais. Não tem como fugir. Porque acaba que a notícia cai no colo deles.”

Confiança de Ancelotti

Outro tema abordado foi a relação com Carlo Ancelotti. Os dois se enfrentaram diversas vezes no futebol espanhol, quando o treinador comandava o Real Madrid. Agora, trabalham juntos pela primeira vez na Seleção Brasileira.

Segundo Raphinha, a confiança do técnico italiano tem sido fundamental neste início de trabalho.

“O Mister tem total confiança. Ele já me acompanhava na Espanha. Já conversamos várias vezes. Mesmo sendo muito rivais, tivemos uma boa relação.”

Motivação para seguir na Seleção

Aos 29 anos, Raphinha também falou sobre o orgulho de representar o Brasil e lamentou os períodos em que esteve ausente por lesão durante o ciclo.

“Obviamente que vestir a camisa da Seleção nós queremos sempre. Sofri com algumas lesões na temporada. Pela Seleção perdi metade dos jogos. Eu, particularmente, fico muito mal de não estar presente.”

Com a Copa do Mundo prestes a começar, o atacante garantiu que segue motivado para ajudar a equipe nacional.

“Mas sempre que estou, dou o meu melhor para a Seleção e vou fazer isso até onde meu corpo permitir.”