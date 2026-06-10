Éderson, convocado para a Copa do Mundo, tem raízes indígenas
A avó materna Albina Cândido, falante da língua Terena, é uma de suas maiores inspirações do jogador
Publicado: 10/06/2026 às 09:43
Ederson, volante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
O meio-campista Éderson, convocado para a Copa do Mundo após lesão do lateral-direito Wesley, carrega tradições do povo Terena, da Aldeia Bananal, em Aquidauana (MS), onde a família materna tem raízes profundas. O fato foi destacado e celebrado pelo Ministério dos Povos Indígenas nesta terça-feira (9/6).
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Para o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, a presença de Éderson na seleção é uma alegria e um orgulho para parentes de todo o Brasil.
O jogador de 26 anos atua no time italiano Atalanta e participou de 41 partidas na última temporada, sendo titular em 37 delas.
O Ministério dos Povos Indígenas celebra a convocação de Éderson para a Copa do Mundo de 2026. O volante carrega consigo as tradições do povo Terena, da Aldeia Bananal, em Aquidauana (MS), onde sua família materna tem raízes profundas. pic.twitter.com/Bqd45l57qE— Ministério dos Povos Indígenas ???? (@mpovosindigenas) June 9, 2026