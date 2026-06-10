Copa de 2026: Fifa define arbitragem para estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos

Árbitro esloveno Slavko Vin?i? (Divulgação/FIFA)

A Fifa definiu a equipe de arbitragem para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C. O apito do confronto ficará a cargo do esloveno Slavko Vincic, de 46 anos.

Vincic pertence ao quadro internacional da Fifa desde 2010 e chega para o seu segundo Mundial na carreira com um currículo recente de peso no futebol europeu. No último dia 15 de abril, o esloveno foi o árbitro do eletrizante confronto entre Bayern de Munique e Real Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, que terminou com a vitória dos alemães por 4 a 3.

Além disso, o juiz traz na bagagem a pressão de jogos eliminatórios decisivos. Foi ele quem apitou o confronto dos playoffs europeus para a Copa, no qual a Suécia carimbou sua vaga ao bater a Polônia por 3 a 2.

Esta será a segunda Copa do Mundo de Slavko Vincic. No Catar, em 2022, ele esteve à frente de duas partidas na fase de grupos. O duelo mais marcante foi justamente uma das maiores zebras da história dos Mundiais: a vitória de virada da Arábia Saudita sobre a Argentina por 2 a 1, na estreia dos hermanos. Na ocasião, o árbitro teve atuação bastante demandada, anulando três gols argentinos com o auxílio do impedimento semiautomático. Ele também comandou a vitória da Inglaterra por 3 a 0 sobre o País de Gales naquele torneio.

Para o desafio em solo norte-americano, Vincic terá uma equipe de arbitragem majoritariamente europeia. Seus compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic serão os assistentes de linha. A dupla de suplentes na beira do gramado será suíça, composta pelo quarto árbitro Sandro Schaerer e pelo assistente reserva Stephane de Almeida.

Confira a escala de arbitragem completa:

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)

Assistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia)

Assistente 2: Andraz Kovacic (Eslovênia)

4º árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)

Árbitro assistente reserva: Stephane de Almeida (Suíça)

