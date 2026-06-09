Ibañez evita escolher posição e se oferece para suprir lacuna na lateral do Brasil na Copa

Zagueiro afirma estar pronto para atuar em qualquer função defensiva após corte de Wesley para a Copa do Mundo

Ibañez, zagueiro da seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A disputa pela lateral direita da Seleção Brasileira segue aberta a poucos dias da estreia na Copa do Mundo. Após o corte de Wesley por lesão muscular, Carlo Ancelotti possui alternativas para o setor. Nesta terça-feira (9), em entrevista coletiva em Morristown, Nova Jersey, o zagueiro Roger Ibañez afirmou estar preparado para atuar em qualquer função defensiva que o treinador italiano considerar necessária.

Embora Danilo apareça como favorito para assumir a posição diante do Marrocos, no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, Ibañez surge como uma opção capaz de ampliar o leque de possibilidades da comissão técnica durante o Mundial.

Polivalente e acostumado a desempenhar diferentes funções ao longo da carreira, o defensor garantiu que não faz distinção entre atuar na zaga ou na lateral.

“Me sinto pronto de lateral, de zagueiro ou onde for. Estarei pronto para representar meu país. Mister é bem direto sobre o que ele quer dentro do grupo. Com o Danilo, o dia a dia é sempre muito bom, esclarece muitas dúvidas que a gente tem dentro do grupo, seja de lateral ou de zagueiro”, afirmou.

Concorrência aberta no setor

Desde a lesão de Wesley no amistoso contra o Egito, a lateral direita passou a ser uma das principais dúvidas da equipe brasileira para a estreia no Mundial. Questionado sobre uma possível conversa específica com Ancelotti para exercer a função, Ibañez revelou que ainda não recebeu uma definição.

“Não, conversa específica, não. Acredito que o mister é bem direto e reto naquilo que ele quer dentro do grupo, e isso é muito importante para a gente, porque clarifica muito as coisas”, explicou.

O zagueiro também destacou que a adaptação de defensores para as laterais é algo comum no futebol atual e não vê dificuldades em desempenhar o papel. Duas das últimas três campeãs da Copa, Alemanha (2014) e França (2018) tinham zagueiros atuando nos lados da defesa: Benedikt Höwedes; Benjamin Pavard e Lucas Hernández, respectivamente.



“Em questões de zagueiros jogarem nas laterais, não é algo tão diferente do normal. Saber defender bem e saber estar bem com a bola é algo que a gente tem a tranquilidade de estar ali naquela posição”, completou.

Sonho realizado na Copa do Mundo

A convocação para a Copa do Mundo representa um marco especial na trajetória do defensor. Ausente da lista de Tite para o Mundial do Catar, em 2022, Ibañez participou do ciclo seguinte da Seleção e conseguiu garantir seu espaço entre os 26 escolhidos para a competição nos Estados Unidos.

Aos 27 anos, o jogador não escondeu a emoção por viver a primeira experiência em um Mundial.

“É uma felicidade, um privilégio e uma honra estar aqui disputando uma Copa do Mundo pelo meu país. Achava que era um sonho distante, mas ele está se realizando. A ficha caiu, sim”, disse.

Sem escolher posição e disposto a contribuir onde for necessário, Ibañez chega como uma peça versátil para Ancelotti em um momento em que a Seleção busca soluções para manter a solidez defensiva na caminhada rumo ao hexacampeonato.