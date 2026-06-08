Bruno Guimarães pede respeito ao Brasil e vê Seleção pronta para estrear na Copa do Mundo

Volante lamenta corte de Wesley e rebate projeções que tiram a seleção brasileira das favoritas ao título

Bruno Guimarães, volante da seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

Próximo da estreia na Copa do Mundo, Bruno Guimarães adotou discurso de confiança com a Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (8), em Nova Jersey, o volante afirmou que o Brasil segue entre os favoritos ao título mundial, rebateu análises que colocam a equipe em segundo plano e destacou a qualidade do elenco comandado por Carlo Ancelotti.

Titular no time brasileiro, o meio-campista defendeu que a tradição da Amarelinha segue acompanhada de um elenco capaz de disputar o troféu mais importante do futebol. As declarações de Bruno vieram após comentários recentes de ex-jogadores e até do atacante francês Michael Olise, que minimizou a presença de brasileiros entre os atletas que podem se destacar no Mundial.

“Eu acho que muita gente faz coisa para aparecer. O Brasil, em qualquer competição que vai, é um dos favoritos. Ninguém tem cinco estrelas no peito, a gente sabe que isso não entra em campo, mas a gente tem grandes jogadores brilhando nos maiores clubes do mundo”, afirmou.

Para Bruno, nomes como Vini Jr. e Raphinha demonstram que o futebol brasileiro continua sendo representado por protagonistas em grandes clubes da Europa.

“A gente tem o Vini, o Raphinha e outros jogadores vivendo grandes momentos. Temos que dar o devido respeito aos nossos jogadores”, destacou.

Apesar da confiança, o camisa 8 evitou qualquer discurso de favoritismo absoluto.

“Não significa que o Brasil vai ganhar, mas acredito que a gente está no bolo ali para desempenhar nosso melhor futebol e, se tudo der certo, ser campeão. Mas pensamos jogo a jogo”, completou.

De olho no adversário de estreia

O primeiro desafio da Seleção será diante do Marrocos, no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), pelo Grupo C. Bruno Guimarães tratou de afastar qualquer possibilidade de subestimar o adversário.

Segundo ele, a geração liderada por Hakimi e Brahim Díaz representa um dos momentos mais fortes da história recente do futebol marroquino.

“É uma das melhores gerações deles. Sabemos da qualidade dos jogadores que eles têm e do que fizeram nos últimos anos. Será uma estreia muito difícil”, avaliou.

Corte de Wesley e chegada de Éderson

Bruno também lamentou a lesão que tirou Wesley da Copa do Mundo. O lateral-direito foi substituído pelo volante Éderson, da Atalanta, que já está integrado ao grupo em Nova Jersey.

“Todos receberam a notícia com muita tristeza. Estar em uma Copa é o ápice da nossa carreira. Desejo uma pronta recuperação ao Wesley. O Éderson é um grande jogador e pode atuar em mais de uma função”, afirmou.

Brasil mira estreia com vitória

Autor de um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Egito no último amistoso preparatório, Bruno acredita que a equipe chega em evolução para o início do torneio.

“Acho que tivemos grandes momentos nesses dois amistosos. A gente está cada vez mais pronto e mais focado. Temos uma semana para trabalhar e tirar as últimas dúvidas do Mister, mas nos sentimos preparados”, disse.

Por fim, o volante destacou que o primeiro passo será determinante para as pretensões brasileiras no Mundial.

“A gente sabe que quando começa a Copa do Mundo todo mundo esquece o que aconteceu antes. O primeiro jogo é muito importante e queremos começar com vitória”, expressou.

“Em uma Copa do Mundo, só o talento não é suficiente. Tem que trabalhar duro, correr com os onze, defender quando for preciso e atacar quando for preciso. É muito coração e acreditar até o final", completou.