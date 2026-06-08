Éderson desembarca nos Estados Unidos e se junta à Seleção Brasileira para a Copa

Volante da Atalanta chegou a Nova Jersey após ser convocado para substituir o lesionado Wesley

O volante Éderson e o técnico Carlo Ancelotti (Rafael Ribeiro/CBF)

Convocado às pressas após o corte do lateral-direito Wesley por lesão muscular, o volante Éderson já está integrado ao elenco da Seleção Brasileira comandado por Carlo Ancelotti em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O jogador da Atalanta desembarcou nesta segunda-feira (8) e foi recebido pela comissão técnica da Canarinho, passando imediatamente a fazer parte da preparação para o Mundial. A atividade desta segunda marca o início da última semana de treinamentos antes da estreia brasileira na competição, sábado (13), contra Marrocos.

A convocação pegou o atleta de surpresa. No momento em que o Brasil enfrentava o Egito, no último sábado (6), em Cleveland, Éderson participava de um casamento em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Poucas horas depois, recebeu o contato da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informando sua convocação para substituir Wesley.

Apesar de ter sido chamado para ocupar a vaga aberta pelo lateral-direito, a tendência é que Éderson seja utilizado em sua posição de origem. O volante chega como mais uma alternativa para o setor de meio-campo, ampliando as opções de Carlo Ancelotti para a sequência da competição.