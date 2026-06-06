Saiba o horário e qual canal vai transmitir ao vivo o amistoso entre a Seleção Brasileira e Egio neste sábado (6)

Onde vai passar o jogo do Brasil x Egito hoje? Veja como assistir ao vivo amistoso da Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O último passo antes de buscar o hexacampeonato será dado neste sábado (6), pela Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti. Em solo norte-americano, o Brasil enfrenta o Egito no amistoso que marca a partida final da preparação antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, marcada para 13 de junho, contra o Marrocos no Grupo C. Veja onde assistir ao jogo do Brasil ao vivo, horário e provável escalação para o confronto.

HORÁRIO DE BRASIL X EGITO

A partida está marcada para começar às 19h00 (horário de Brasília).

Onde assistir ao vivo Brasil x Panamá

O jogo tem direito de transmissão exclusiva do Grupo Globo, que divide as opções para o telespectador entre TV aberta, TV fechada e streaming. Confira:

GloboPlay (Streaming) e GETV (YouTube) - clique aqui para acessar ou assista através do player abaixo.



para acessar ou assista através do player abaixo. TV Globo (Canal aberto)



Sportv (Canal fechado)



Após golear o Panamá por 6x2, em jogo no Maracanã no último domingo (31), o treinador italiano teve uma semana de treinos com todos os 26 jogadores convocados para a disputa do torneio.

Em entrevista coletiva, Ancelotti 'brincou' sobre não revelar os 11 titulares, como havia feito anteriormente, mas deu dicas que revelam mudanças para a equipe que começa jogando contra o Egito.

"Querem saber? Hoje não, não tenho vontade de dar a escalação hoje", ironizou o italiano.

Mesmo assim, ele indicou as entradas de Douglas Santos (ex-Náutico) na lateral esquerda, Lucas Paquetá no meio de campo e Igor Thiago no ataque. Eles assumem, respectivamente, as vagas de Alex Sandro, Luiz Henrique e Matheus Cunha.

Essas alterações significam que o Brasil sairia do 4-2-4, adotado por Carletto desde que assumiu o comando da Seleção, para o 4-3-3.

"Último jogo para fazer testes, porque depois fica mais difícil. Paquetá é importante para nós porque tem características diferentes de outros meias. Quero testá-lo, como quero testar Igor Thiago no jogo de amanhã, para buscar outra opção. Tem que levar em conta o adversário, mas não é que vai mudar nosso sistema, características, estratégia", explicou Carletto.

Na zaga, a dupla titular formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães ainda não será utilizada. Ambos disputaram a final da Champions League, no último sábado (30), e Gabriel será poupado por fadiga.

"Gabriel voltou da final da Champions um pouco cansado. Creio que amanhã não vai jogar, vai ser preparado para o primeiro jogo", explicou o treinador.

Falando em última oportunidade para testes, ele também indicou que deve promover muitas alterações durante a partida, sendo a entrada do goleiro Weverton uma das substituições programadas para a segunda etapa.

"Amanhã temos outras mudanças, vou aproveitar todas na segunda parte. Pode ser que para alguns jogadores que precisem jogar mais, uns que saíram de lesões anteriores, como Raphinha, Bruno, possam ter um pouco mais de minutos, mas todos vão jogar", disse Ancelotti.

Dessa forma, esta deve ser a escalação de Ancelotti para a partida: Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago.

Como chega o Egito

O Egito se prepara para disputar apenas a sua quarta Copa do Mundo na história. Com participações nas edições de 1934, 1990 e 2018, a seleção africana chega ao torneio com o objetivo de quebrar um tabu histórico e avançar da fase de grupos pela primeira vez.

A vaga para o Mundial de 2026 na América do Norte foi garantida de forma invicta nas Eliminatórias Africanas. Em dez jogos disputados, os egípcios somaram oito vitórias e dois empates, terminando na liderança de um grupo com seis equipes. O desempenho consistente refletiu nos números finais: foram 20 gols marcados e apenas dois sofridos na competição.