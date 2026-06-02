Seleção Brasileira integra trio finalista da Champions e inicia treinos nos Estados Unidos

Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli se integraram ao elenco após a final da Liga dos Campeões

Alex Sandro, Fabinho, Bremer e Gabriel Martinelli durante treino da seleção brasileira em Nova Jersey (Rafael Ribeiro/CBF)

Já instalada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a Seleção Brasileira realizou o primeiro treinamento em solo norte-americano e agora volta as atenções para o amistoso diante do Egito, marcado para o próximo sábado (6), em Cleveland.

A atividade aconteceu no Centro de Treinamento do New York Red Bulls e contou com praticamente todo o elenco convocado. Nesta terça (2), o único desfalque foi Neymar, que segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e permanece sob acompanhamento da comissão médica da Seleção.

Chegada dos finalistas da Champions

A principal novidade do dia ficou por conta da integração dos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, além do atacante Gabriel Martinelli. O trio se apresentou após compromissos pela final da Liga dos Campeões da Europa, disputada no último sábado.

Os três participaram normalmente da atividade e passam a ficar à disposição de Ancelotti para os últimos ajustes antes do Mundial.

Atividade fechada

O treinamento desta terça-feira foi realizado com portões fechados para a imprensa. A primeira atividade aberta acontecerá nesta quarta-feira (3), quando os jornalistas terão acesso ao trabalho da manhã e também acompanharão entrevistas coletivas de jogadores da Seleção.

A programação prevê dois treinamentos ao longo do dia. O primeiro será realizado às 11h30 (de Brasília) e terá presença da imprensa. Já a atividade da tarde, marcada para as 18h, será aberta ao público da comunidade local.

Último teste antes da estreia na Copa

Antes de iniciar sua caminhada no Mundial, o Brasil ainda fará um último amistoso. A equipe de Carlo Ancelotti enfrenta o Egito neste sábado (6), às 19h (de Brasília), em Cleveland.

A estreia brasileira na Copa do Mundo acontece uma semana depois, no dia 13 de junho, contra Marrocos, também às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.