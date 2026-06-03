Entidade decorou as suítes do elenco para criar um ambiente familiar durante a fase de grupos

CBF prepara surpresa para jogadores da Seleção Brasileira na chegada aos EUA. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os jogadores da Seleção Brasileira foram surpreendidos com uma ação de boas-vindas da CBF no desembarque para a Copa do Mundo de 2026.

Para recepcionar os atletas no The Ridge Hotel, a entidade decorou os quartos com artes personalizadas e fotos de infância dos convocados.

A iniciativa, que busca criar um ambiente mais acolhedor para as semanas de concentração, foi compartilhada por parte do elenco nas redes sociais.

HOTEL DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Localizado no município de Basking Ridge, em Nova Jersey, o The Ridge Hotel fica a 15 minutos do Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, que será utilizado pela Canarinho durante a fase de grupos do Mundial.

O CT, pertencente ao RB New York, tem instalações de última geração com áreas de treinamento modernas, academias de ginástica, vestiários e escritórios administrativos, para proporcionar um ambiente de alto nível para o treinamento de futebol de elite.

O hotel foi reinaugurado em 2018, após uma reforma que demandou um investimento de 100 milhões de dólares (cerca de 500 milhões de reais, na cotação atual).

A estrutura ocupa uma área equivalente a oito campos de futebol, conta com 171 quartos e diárias que variam entre 300 e 450 dólares (cerca de R$ 1.500 a R$ 2.260, na cotação atual).

O The Ridge entrega uma infraestrutura de alto padrão voltada ao rendimento esportivo e à recuperação dos atletas.



