Com festa no Rio, Seleção Brasileira embarca para os Estados Unidos rumo à Copa do Mundo

Delegação visitou o Museu da CBF antes da viagem e deixou o Rio de Janeiro com destino a Nova Jersey

Neymar Jr, camisa 10 da seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira (1º) a viagem rumo à disputa da Copa do Mundo. Após a vitória sobre o Panamá, no último amistoso antes do embarque, o grupo comandado por Carlo Ancelotti se reapresentou à tarde, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O clima foi de despedida e entusiasmo. Por volta das 18h, na saída do hotel, dezenas de torcedores acompanharam a delegação e fizeram festa para os jogadores. Neymar foi o mais festejado pelos fãs, distribuindo autógrafos, tirando fotos e recebendo o carinho antes da viagem aos Estados Unidos.

Antes de seguir para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o elenco ainda passou pela sede da CBF, onde visitou o Museu da entidade. A fachada do prédio ganhou uma homenagem especial, com os nomes dos 26 jogadores convocados estampados em referência ao grupo que representará o país no Mundial. Por lá, também houve a foto oficial da delegação.

A delegação deixou a sede da CBF por volta das 20h, iniciando o deslocamento definitivo para Nova Jersey, onde ficará concentrada durante a primeira fase da competição.

A delegação que viajou nesta segunda tem 23 dos 26 convocados para o Mundial. Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli, que disputaram a final da Liga dos Campeões da Europa no último sábado (30), em Budapeste, vão se apresentar nos Estados Unidos.

Programação em Nova Jersey

A programação da CBF prevê chegada às 7h (horário local) ao Aeroporto de Newark. Em seguida, a equipe seguirá para o Hotel The Ridge, em Basking Ridge, com previsão de chegada às 9h30. Ainda nesta terça-feira, o Brasil realiza seu primeiro treinamento em solo norte-americano, no centro de treinamento do New York Red Bulls, na cidade de Morristown. A atividade será fechada para a imprensa.

Como último compromisso antes da estreia no Mundial, o Brasil encara o Egito no próximo sábado (6), às 19h (de Brasília), em Cleveland. O amistoso será o derradeiro teste da equipe de Carlo Ancelotti antes do duelo contra o Marrocos, marcado para o dia 13 de junho, em Nova Jersey, pela primeira rodada da Copa do Mundo.

A expectativa é que o treinador aproveite a partida para realizar os últimos ajustes e consolidar a formação que iniciará a busca pelo hexacampeonato.