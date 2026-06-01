Neymar jogará por dentro nas funções de Vinícius Júnior e Raphinha, diz Ancelotti

De fora da Seleção, Neymar vira alvo de pesquisa do Datafolha sobre a Copa de 2026. (Foto: Vítor Silva/CBF)



A goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, neste domingo, no Maracanã, não serviu apenas para aumentar a confiança da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. O desempenho dos jogadores que entraram no segundo tempo também abriu novas possibilidades para Carlo Ancelotti, que admitiu ter encerrado a noite com mais dúvidas do que tinha antes da partida.

O treinador destacou a atuação dos reservas e afirmou que alguns atletas aproveitaram a oportunidade para entrar na disputa por uma vaga entre os titulares. Segundo Ancelotti, a equipe ganhou opções importantes para os últimos dias de preparação antes da estreia no Mundial.

"O jogo do segundo tempo me coloca mais dúvidas. Isso, para mim, é bom. É importante ter dúvida positiva", afirmou o italiano, ressaltando que a definição da equipe ainda depende da evolução física de alguns jogadores e da chegada dos convocados que ainda não se apresentaram.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Entre eles está Neymar. Ausente do amistoso por causa de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 foi um dos assuntos da entrevista coletiva. Ancelotti deixou claro que já tem em mente a função que pretende dar ao principal astro da Seleção.

"O Neymar tem que jogar na posição que ele tem que jogar... É por dentro do campo, não pode jogar por fora. Ele não vai jogar como extremo, vai jogar por dentro do campo, como ponta ou meia-ponta. É a posição que hoje jogaram o Vinicius e o Raphinha. (Neymar vai jogar) Em uma dessas posições", explicou o treinador

Ancelotti também reforçou que a formação titular ainda está longe de estar fechada. Além de Neymar, jogadores como Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli ainda serão avaliados nos próximos dias antes da definição da equipe para a estreia.

Apesar das dúvidas, o técnico deixou o Maracanã satisfeito com o que viu. "É uma noite bonita para nós. A coisa mais importante é agradecer à torcida e ao ambiente criado. Para nós, é uma mostra formidável de confiança. Sei perfeitamente que começamos bem, com boa atitude e compromisso. O trabalho começou bem nesses dias e nosso compromisso é ser forte e resiliente em todos os momentos para terminar tudo bem", concluiu.