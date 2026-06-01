Gols de Brasil x Panamá: Seleção Brasileira goleou em amistoso para Copa do Mundo
Publicado: 01/06/2026 às 08:35
A Seleção Brasileira venceu o Panamá por 6 a 2, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo disputado no Maracanã, neste domingo (31).
Os gols da Seleção Brasileira foram marcados por Vinícius Júnior, Casemiro, Ryan, Paquetá, Igor Tiago e Danilo Santos.
O Panamá, por outro lado, descontou com Carlos Harvey e contou com um gol contra de Matheus Cunha.
Próximos amistosos do Brasil
A seleção de Carlo Ancelotti ainda faz um último amistoso preparatório antes da estreia no Mundial. O compromisso é contra o Egito, marcado para 6 de junho, às 19h00 (horário de Brasília).
A estreia do Brasil no torneio acontece diante do Marrocos, no dia 13 de junho. Além dos africanos, também estão no grupo da seleção: Haiti e Escócia.
Contra os haitianos e escoceses, a Amarelinha joga nos dias 19 e 24 de junho, respectivamente.
Resumo de Brasil x Panamá
Vinicius Junior abriu o placar logo no início, com apenas 58 segundos de jogo e Amir Murillo empatou aos 14 minutos com uma cobrança de falta que desviou em Matheus Cunha na barreira, tirando o goleiro Alisson do lance.
Casemiro fez 2 a 1 aos 39 minutos e no segundo tempo Rayan (53') Lucas Paquetá (60'), Igor Thiago (63' de pênalti) e Danilo (81') completaram a goleada para o Brasil diante de mais de 72 mil espectadores.
Com um belo chute de longe, Carlos Harvey, diminuiu para os panamenhos (84').
Ancelotti substituiu dez de seus onze titulares no intervalo, com o objetivo de distribuir os minutos de jogo a 11 dias do início da Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.
*Com informações da AFP.